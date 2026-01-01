彬子女王が英国で召し上がった「日本各地の三種のお雑煮」

英国留学記『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（2015年1月刊）で、一躍時の人となった三笠宮家の彬子女王。日本から遠く離れた英国での新年、「お正月気分が出ない」と嘆く彬子女王に救いの手を差し伸べたのは――？ 今回は、彬子女王がオックスフォード大学留学中に召し上がった、日本国内の3つの地方のお雑煮の物語である。

英国のお正月は「お雑煮もお節料理もない」と嘆く彬子女王に救いの手が

「お雑煮もお節料理もなくて、なんだかお正月が来た気がしないんですよね〜」

と、彬子女王。ここは英国ロンドン。ストリートには門松もなければしめ縄飾りも見かけないだろう。一般の国民と変わらないご感想に「皇室の方たちもそう感じるのか」と安心感を覚えてしまう。そんな物足りない気分の彬子女王に手を差し伸べたのが、ロンドン在住の日本人ご夫妻である。

『赤と青のガウン』は、彬子女王が2001年9月からの1年間と、2004年9月から5年間にわたって英国のオックスフォード大学マートン・コレッジでの留学生活をまとめられた書籍である。日本での皇族としての暮らしを離れ、興味津々で活動し、友と過ごした日々が生き生きと綴られている。若い女性らしい感性で、料理について多くのページを割いているのも魅力的だ。

彬子女王は博士論文を執筆するため、研究対象であるロンドンの大英博物館に足しげく通っていた。そんなときには、友人や知人の家に泊まらせてもらっていたが、とりわけ気楽に過ごせたのが、この日本人ご夫妻の家庭であった。

大英博物館の東アジア美術の修復工房で働くご主人と、京都出身の奥さまとは、文化芸術にご興味のある彬子女王は話が合ったのだろう。

昭和天皇が召し上がったお雑煮は「京味噌仕立てで丸餅入り」

ロンドンで宿を借りているとき、彬子女王は料理上手の奥さまと一緒にスーパーに買い出しに行き、ご近所のチャリティーショップをはしごして帰り、お茶をともにするという時間を楽しまれた。日本にいたらありえないことである。

博士論文執筆が佳境に差し掛かったころ、年末年始を日本に帰らずに英国で過ごしていた年があった。そのとき「（英国には）お雑煮もお節料理もなくてお正月が来た気がしない」とこぼした彬子女王に、奥さまが「それなら」と日本らしいお雑煮を作ってくれたのである。

ちなみに、日本の天皇家で召し上がるお雑煮はどんなものなのだろうか。

昭和天皇の御代の頃には、昭和天皇と良子さまは1月1日に来客から新年の祝賀を受けられたあとで、ご夕食としてお雑煮を召し上がられていた。京味噌仕立てで丸い餅が入ったお雑煮である。

昭和天皇（C）JMPA

一方、例年のお正月に三笠宮家で彬子女王が召し上がるのは、1月1日にはブリが入り、2日が白味噌仕立て、3日が鶏肉と野菜が入ったお雑煮であった。

ロンドンで彬子女王が堪能された「山形・京都・香川風」の三種のお雑煮

その年、英国のロンドンで彬子女王が召し上がったのは、なんと日本各地の名物お雑煮であった。ロンドンでなぜそんな幸運に恵まれたのだろう。

投宿先のご主人の出身地は山形であり、奥さまは京都育ち。それぞれの実家のお雑煮にこだわりがあったから、両方作ってくれたのだ。

山形のお雑煮はずいき入りのお澄まし。京都は白味噌仕立てである。さらに、奥さまの祖母の実家である香川風のお雑煮まで登場した。香川風は白味噌仕立ての汁にあんこ餅を入れたお雑煮で、甘じょっぱい味が彬子女王はお気に召したという。彬子女王は、おなかいっぱい日本各地のおいしいお雑煮を召し上がって大満足である。

日本にいるとき、彬子女王は1月1日の新年祝賀のための宮殿でのご挨拶から2日の一般参賀と続き、その後もさまざまなご用事に追われて慌ただしい日々を送る。そんななか、思いがけなく留学先の英国で、生まれて初めてのんびりしたお正月を過ごされた彬子さまであった。（連載「天皇家の食卓」第48回）

※トップ画像は、（C）JMPA

文／高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』（ともにこう書房）、『美智子さまに学ぶエレガンス』（学研プラス）、『美智子さま あの日あのとき』、『日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』（すべて講談社）、『美智子さま いのちの旅―未来へー』（講談社ビーシー／講談社）など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）。

