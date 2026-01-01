「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「将来、絶対に大企業に入りたいです。どこからなら学歴フィルターを突破できますか？」※1

大企業就職は大学選びが影響する？

――今回は目的がはっきりしていてユニークな質問です。学歴フィルターについてですが、大企業を志望する場合はどこ以上の大学がいいのでしょうか。

びーやま：めちゃくちゃ素直かつストレートな質問でいいですよね。僕こういう質問好きです。なかなか聞きづらいことかと思いますが、しっかり質問を投げてくれたということで、僕なりに精一杯答えたいと思います。

まず、大企業志望ということで、大学でいうと早慶以上を目指しましょう。早慶であれば大体の企業が書類で落としてくることはありません。

どんな業界、どんな会社にも実績がありますから、大学のネームバリューで負けることはないでしょう。

ただ、もちろん面接などを余裕で突破できるというのは、どの大学でもないので、大学に入ってから努力し続けるというのは大前提ですので、その点はお忘れなく。

――よく理解できました。MARCHだと少し厳しいということでしょうか。

びーやま：無理ではないですが、工夫は必要かと思います。やはり早慶に比べると学歴フィルターに引っかかる確率は上がりますからそのあたりの覚悟は必要かなと。

ただ、明治大学なんかは早慶に劣らない実績を近年は積み上げていますから、MARCHのなかでも大学選びは大事かと思います。このあたりは学生だけの努力ではなくて、大学のサポートが充実しているかどうかも大事ですね。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）