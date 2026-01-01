返信が遅いだけで見捨てられた気がして、不安が膨らむ――そんな心の揺れに疲れていませんか。私たちは「愛」とどのように向き合えばよいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

愛は幻想にすぎない

悲しみと喜び、苦しみと楽しみ、天国と地獄を同時に経験できるもの、

それが愛である。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

愛は私たちを高く持ち上げ、同じ力で地面へ引き戻す。

歓びと不安が同居し、期待が膨らむほど傷つきやすくもなる。

この両極は欠陥ではなく、仕組みだと受け止めた方がいい。

だから、愛に「常に安心」を求めすぎるほど、落差に苦しむ。

賢いやり方は、求めすぎず、壊さず、確かめることだ。

まず、事実と感情を分ける。

「返信が遅い」は事実で、「見捨てられた気がする」は感情である。

混ぜないだけで、不安は半分になる。

次に、いま必要な期待を短く伝える。

「今日は話を聞いてほしい」「結論は明日でいい」と、具体的に言葉にする。

境界もまた愛の一部だ。

時間やお金や連絡の頻度を、ざっくりでよいから先に決める。

境界は冷たさではなく、長く続けるための温度管理である。

沈黙をすぐ拒絶と解釈しないことも大切だ。

沈黙は呼吸であり、距離は関係を壊さずに守る。

喜びは記録して育て、痛みは小さく処理する。

嬉しかった場面を一行で残し、傷ついた出来事は事実だけ書いて閉じる。

それだけで、天国は長持ちし、地獄は浅くなる。

愛は完全な安らぎではなく、揺れの中で選び直す練習である。

その練習を重ねるほど、両極のあいだで壊れない。

そして、今日の誠実さを積むことで、明日の不安は小さくなる。

愛の光は強いが、影もまた濃い。

光だけを求めず、影の扱い方を学ぶこと。

それが、幻想にも悲観にも溺れず、現実の幸福へ近づく確かな道である。