巨人移籍2年目のロマン砲に求められるノルマは？確実性が課題とされる中…「少なくとも20発以上は打ってほしい！」
ロマン砲リチャードの爆発力ある打撃がチームを盛り立てる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
巨人では主砲、岡本和真が欠ける中、ポスト岡本として期待がかかるのはリチャードの爆発力にもある。
25年度シーズンは飛躍の年だった。5月にソフトバンクからトレードで加入。合流初戦となった広島戦（マツダ）で豪快なアーチをかけたことでファンの期待が一気に高まった。
【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン
その後は二軍落ちの時期もありながら、夏場に再び合流すると、2本のグランドスラムを含む、77試合に出場、打率.211、11本塁打、39打点とブレイクの兆しを見せた。
何より自らも認める、リチャードが打つと球場、チームが一体となる。ホームランは野球の華を地でいくだけに、V奪回に欠かせない人材であることは間違いない。
左のトレイ・キャベッジ、右のダルベックとともに重量打線を担う存在となれるか。
また2025年シーズンはキャリアハイの11本塁打をマークしたが、ファンの間からは「少なくとも20発以上は打ってほしい！」と期待の声もあがる。打撃では確実性を上げることが課題とされているため、さらに上積みを図りたいところ。
オフには結婚も発表。守るべき人ができたことで一層、パフォーマンスにも期待がかかる。背番号52の豪快なアーチでチームをけん引していく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
