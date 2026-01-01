巨人移籍2年目のロマン砲に求められるノルマは？確実性が課題とされる中…「少なくとも20発以上は打ってほしい！」

ロマン砲リチャードの爆発力ある打撃がチームを盛り立てる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人では主砲、岡本和真が欠ける中、ポスト岡本として期待がかかるのはリチャードの爆発力にもある。

25年度シーズンは飛躍の年だった。5月にソフトバンクからトレードで加入。合流初戦となった広島戦（マツダ）で豪快なアーチをかけたことでファンの期待が一気に高まった。

【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン

その後は二軍落ちの時期もありながら、夏場に再び合流すると、2本のグランドスラムを含む、77試合に出場、打率.211、11本塁打、39打点とブレイクの兆しを見せた。

何より自らも認める、リチャードが打つと球場、チームが一体となる。ホームランは野球の華を地でいくだけに、V奪回に欠かせない人材であることは間違いない。

左のトレイ・キャベッジ、右のダルベックとともに重量打線を担う存在となれるか。