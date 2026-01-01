神戸三宮「生田神社」新年限定御朱印・切り絵御朱印が授与開始

兵庫県、神戸観光でも人気の神戸三宮。地元では“いくたさん”で親しまれている、神戸縁結び「生田神社」。2026年1月1日新年に、新たな生田神社限定御朱印が登場しました。新年限定御朱印や令和８年の干支である午（馬）が描かれている切り絵御朱印など、新年を新しく迎えた年にぴったりの、晴れやかな季節感溢れる御朱印をご紹介します。

新年限定御朱印・切り絵御朱印が授与開始

切り絵御朱印(馬九行久・うまくいく)

初穂料 1,000円

九頭の馬が勢いよく駆ける様子が描かれており、「何事も上手くいく」ことを願う縁起の良い「馬九行久」の言葉をイメージ。絵馬の周りに九頭の馬と、お正月に縁起のいい梅や扇などの季節感溢れる、華やかな切り絵御朱印。

切り絵御朱印(丙午・ひのえうま)

初穂料 1,000円

生田神社の社紋である八重桜、周りを囲むように縁起の良い富士山・梅・竹や令和８年の干支である午（馬）が描かれており、細やかなお花や小槌の切り絵。冬らしい寒色と暖色を用いた色鮮やかで、ぬくもり溢れる御朱印です。

四輝朱印(招福)

初穂料 1,000円

キラキラと輝く、本年の干支「午」と新春の華やかな様子を、「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現しています。持っているだけで、今にも福を運んできてくれそうな御朱印。

新年限定御朱印(丙午・ひのえうま）

初穂料 1,000円

神戸の街に、お正月らしい和柄模様が華やかに描かれています。本年の干支である「午」や、縁起が良いとされる「左馬」を、躍動的に揮毫し、調製したものです。

新年限定御朱印(初詣)

初穂料 500円

この御朱印は、慶事を表す「松竹梅」のうち、生田神社の歴史において良き御縁にない「松」を「桜」に替えて表現されています。

また鳥居の横には正月飾り「杉盛」、神社らしい絵馬とお正月の華やかな神戸の街が描かれております。

新年限定御朱印(冬詣・正月）

初穂料 500円

季節ごとに調製した特別な御朱印。左右には今年の干支「午」が描かれており、新たなる年を感じる冬らしいデザインと色合いのコントラストは、清らかでおめでたい様子を表現した季節限定の御朱印です。

「生田神社」と「ファミリア」が心を一つに奉製した特別な授与品

祈願絵馬はぐくま

初穂料 1,000円

全国で生田神社のみの特別な授与品があります。祈願絵馬はぐくま(絵馬)「生田神社」とベビー・子ども関連ブランド「ファミリア」が心を1つに奉製した特別なものです。

クマをモチーフとした祈願絵馬「はぐくま」に、お子様の健やかなる成長や家族の幸せなど、それぞれの願いや想いを真心込めて書き入れ、神様とのご縁をお授かりください。

育守

初穂料 1,000円

ファミリアを象徴する2色のチェック柄に、生田神社の社紋八重桜を表に描いています。裏にはクマのモチーフと神社名を合わせ、可愛らしくも締まった印象のお守りです。

お子様から幅広い年齢の方々にお持ち頂けます。それぞれの想いを育み、1日1日を大切に歩んで頂きたいとの祈りが込められている育守です。

御朱印帳

初穂料3,000円

御朱印帳の表には、クマの親子が心静かに願いを込めて手を合わせ、親グマが子グマを優しく見守りながら生田神社にお参りする様子がデザインされています。裏には、ファミリアを象徴する2色のチェック柄をあしらった御朱印帳です。

※専用の透明カバーが付きます

御朱印帳手提げ袋

初穂料4,500円

御朱印帳手提げ袋は、願いを込めるクマのモチーフ を囲むように、生田神社を表すアイコンがちりばめられた愛らしいデザイン。普段から持ち歩きたくなるような可愛らしい御朱印手提げ袋です。

※御朱印帳とは別に授与されています。

生田の森

生田神社の境内北側にある、「生田の森」。平安時代の『枕草子』に「森は大あらきの森、信太の森、生田の森」をはじめ様々な書物に記されております。

神戸三宮の都会の中の自然豊かな森は、お参りだけでなく、地元の癒しスポットとしても親しまれております。

水みくじ

授与所にて授与されている「水みくじ」。生田の森にある池に浸すと、文字が浮かびあがり、運勢が占えます。

占いが終わったおみくじは、持ち帰っていただくも良し、境内のおみくじ結びに結んでも良し、マイナスイオンたっぷりの「生田の森」を散策してみてくださいね。

生田神社

神戸市中央区下山手通1丁目2-1

078-321-3851

・授与期間

令和8年1月1日～1月31日

・御朱印受付時間

1月1日 0時～20時

1月2日 9時～20時

1月3日 9時～19時

1月4日 9時～18時

1月5日～31日 9時～17時