ミニドライバーの注意点は？ドライバーが苦手な人にオススメのギア
今年はテーラーメイドやキャロウェイだけではなく、タイトリストやPXGからもミニドライバーが発売された。
はじめてミニドライバーを選ぶ人に向けた鹿又流のアドバイスとは？
【PXG】シークレット ウェポン
ヘッド体積300cc/クラブ長43.75インチ
同社の3番ウッドと比較したときにボールスピードが1.3m/秒伸びて、スピン量が300回転も減少する結果になった
●ロフト角/13度 ●ライ角/58度 ●シャフト（フレックス）/ディアマナV3 PXG 60（S）など
●重さ/210g（ヘッド単体） ●価格/7万7000円
クセがなく1球目からナイスショット！
とてもいい意味で、クセのないミニドライバーです。純正シャフトとヘッドのバランスがいいので1球目からナイスショットが打てました。幅広いゴルファーにとって打ちやすいクラブになっています。ヘッド体積は300ccに抑えられていますが、かなり重心が低くて見た目以上に慣性モーメントが大きいのでミスヒットにも強い。
やさしいだけではなく、ボール初速も速い。ロフトが13度なのでセカンドショットでも使えますし、ティーアップしたときでも構えやすくて安心感のある形状になっています。
【ヤマハ】インプレス ドライブスター ステディバージョン
ヘッド体積460cc/クラブ長43.5インチ
重さが280g台になっているので、ヘッドスピード40m/秒未満のゴルファーが振りやすい
SPEC
●ロフト角/11.5、12.5度 ●ライ角/61度
●シャフト（フレックス）/スピーダーNX for ヤマハTM-425D（R、SR、S）など
●重さ/287g（フレックスS） ●価格/9万7900円～
長さがミニ！1Wが苦手な人にオススメ
「長さが「ミニ」の短尺ドライバーですが、43.5インチになると、460ccのヘッド体積は通常のフルサイズヘッドのドライバーと比較しても安心感が大幅にアップします。そのヘッド体積によって、ほかのミニドライバーよりも慣性モーメントははるかに大きい。
オフセンターヒットしたときの安定感は抜群です。ただし、43.5インチで460ccは、ヘッドスピードを上げにくくなるため飛距離性能はそこまで高くありません。飛ばしたいという人ではなく、ドライバーが苦手なゴルファーにオススメのクラブですね。
【コンポジットテクノ】FIRE EXPRESS SコンセプトMD
ヘッド体積が小さくて重心距離が短いヘッドを想定し、中弾道でコントロール性を高めるシャフトを“ミニドライバー用として開発した
SPEC
●フレックス/R、SR、S、SX ●価格/4万6200円
ミニドライバー専用シャフトも誕生！
コンポジットテクノから発売される「SコンセプトMD」は、史上初の“ミニドライバー専用設計”のカスタムシャフト。ドライバー用のシャフトを短くしたり、フェアウェイウッド用のシャフトを挿すのではなく、最初から43.5インチ前後の長さで組むことを前提に開発。切り返しの挙動が安定し、インパクトでフェースをスクエアに戻しやすい。
最大の特徴はフレックスによって個性が違うこと。SとSXはアスリート仕様のしなりを抑えた設計で、RとSRは適度にしなることによって高さを出しやすくなっています。
ミニドライバーの試打はココに注意！
計測だとボールスピードは速い。でも、コースでのキャリーは…
最近はクラブを購入する前に試打をして弾道データを調べる人が多いと思いますが、ミニドライバーの弾道データは、コースでのショットよりも数値がよくなる傾向が強いです。計測上では標準のドライバーより飛距離が出るケースもあります。
なぜミニドライバーは計測結果がよいのか？その理由はヘッド重量が重いことによってボールスピードが上がる。さらに、重心が浅いのでインパクトロフトが適正になりやすい。クラブが短いので芯に当たりやすくミート率もよくなりやすいのです。
でも、実際にコースで打つと43.5インチのミニドライバが45.5インチのドライバーほどのキャリーが大きく出ることはほとんどありません。計測して購入する際は、それを踏まえて選ぶことも大切ですね。
いかがでしたか？ ミニドライバーは試打が必須です！
試打•解説=鹿又芳典
●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成=野中真一
写真=田中宏幸
協力=ジャパンゴルフスクール