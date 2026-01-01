時代には節目がある。東京の高層オフィスで半年前、グーグルの幹部からこんな言葉を聞いた。

「あと18カ月で世界は変わります」。道具からインフラへ、人工知能（AI）なしには仕事も生活も成り立たなくなるという。

実際、開発速度はすさまじい。言説に従えば、今年の終わりには新たな時代が来る。便利になればうれしいが、不安が先行する。

新聞が身を置くメディア環境を見渡しても弊害が目立つ。真偽不明の情報が人の思考を偏らせ、社会の分断に拍車をかける。

右と左、世代間の対立、貧富の格差、最近では外国人との間に線が引かれる。自分の正義を脅かす者は敵と見なし、排除する。

分断の行き着く先が命の奪い合いになる歴史を、私たちは経験してきた。最悪の節目を迎える前に分断をほどく鍵を見つけたい。

■男女平等に続く長い列

最も身近に横たわる分断に社会的性差がある。

女性の国会議員が誕生して80年になる。高市早苗首相が「ガラスの天井」を破るまで、ずいぶん長い年月を要した。

1946年4月の衆院選で39人の女性候補が当選した。九州は3人、激戦だった福岡1区は森山ヨネさんがトップで制した。

「男女協力の明朗家庭建設のため、精いっぱい働きたい」。意気込みは男性優位の国会にのみ込まれる。次の選挙で15人に激減し、森山さんも政界から姿を消した。

「ガラスの崖」に例えられる。組織の危機には女性がリーダーに就きやすく、失敗すれば「だから女性は」と偏見が増幅する。

高市首相も先月、ガラスの崖について交流サイト（SNS）でつぶやいていた。一掃すべく「懸命に働く」と文字に力がこもる。

言葉が森山さんと重なるのは、80年を経ても課題が解消されていないからだ。国会議員に占める女性の割合は参院で3割弱、衆院に至っては15％台に過ぎない。

議員定数の削減より、カネのかからない政治の実現が先だ。立候補のハードルが下がり、多様な人材の登用につながる。介護中、ひとり親、子育て世代など、男性議員の若返りも期待できる。

格差は職場や家庭でも埋まっていない。男女雇用機会均等法の施行から40年、制度は整いつつあるものの、現実は道半ばだ。

物価高騰の折、非正規や単身の女性ほど影響を受ける。自分らしい生き方を選択する余裕が持てない。ワークライフバランスは働き方の問題だけではない。

均等法第1世代に近い高市首相も、男社会の政界で荒波をかき分けてきた。痛みを知る分、国民の痛みに敏感であってほしい。

もっと問われるべきは傍観者がいることだ。人権の問題であり、社会を構成する私たち全員に当事者意識が求められる。

旧労働省の初代婦人局長、故赤松良子さんは「男女平等へ続く長い列に加わる」との言葉に励まされ、均等法成立に尽力した。先人からつながれた列に多くの男性たちが加われば、歩みは加速する。

■「もやい直し」に学ぼう

分断の波は報道機関にも及ぶ。新聞は「オールドメディア」に仕分けられ、西日本新聞には「左寄り」のレッテルが散見される。

ある意味、当然とも言える。国策のひずみは地方の暮らしに現れやすい。九州を歩けば、過疎化で消えゆく集落があり、介護施設を見つけられない老夫婦がいる。

権力を監視する報道の役割を果たそうとすれば、政権に向ける目はおのずと厳しくなる。

ひずみを象徴するのが公害だ。5月1日に水俣病の公式確認から70年を迎える。いまだ「最終的、全面的解決」に至っていない。

水俣でも市民の間で差別や偏見による分断を経験してきた。乗り越えるため、1994年の犠牲者慰霊式で当時の故吉井正澄市長は「もやい直し」を呼びかけた。

「もやう」は船と船をつなぐことを意味する。吉井市長は「互いの価値観を理解し、尊重しようとすれば対話が生まれる。対話が新しい価値観を生み、まちづくりにつながる」と語り、先進的な環境都市の実践に力を注いだ。

立場は異なっていても前を向くことで一つにまとまれる。その普遍性から、原発事故を経験した福島でも参考にされた。

長崎では被爆者が核なき世界へ続く「長い列」を紡いできた。政府がやるべきは、対立する国々をもやい直し、列に加えることだ。非核三原則の見直しではない。

東京の高層ビルからは見えなくても、足元に目を凝らせば、分断をほどく鍵が見つかる。地域ジャーナリズムの真価はAI時代にこそ問われる。私たちは九州の新聞として、暮らしに寄り添う姿勢を貫く。