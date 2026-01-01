圧巻のゴールラッシュだった。全国総体との高校2冠を目指す神村学園が、今大会初戦で東海学園から6得点。ハットトリックの日高（3年）は「ずっと調子が良かったので、良いイメージで選手権にも入れたのが大きかった」と胸を張った。

背番号13の日高は前半から抜群の存在感を示した。右からの鋭い折り返しで前半19分の倉中（同）の先制点につなげ、同25分に自ら見事なボレーシュートをたたき込むと、同33分には細山田（同）からのクロスにヘディングを完璧に合わせた。

後半14分にはペナルティーエリアの外から抜群のコントロールシュートを決め、多彩なゴールでハットトリックを達成。アシストも前半にチームの3点目で記録しており、3ゴール1アシストの大活躍。FWとして攻撃陣を力強くけん引した。

守備陣も相手にシュートを一本も打たせず、文句のつけようがない零封勝ち。J1福岡への加入が内定している司令塔の福島（同）は「攻守の切り替えはチーム全体で練習から意識している。それがシュートまでいかせなかった要因」と話した。

神村学園の過去最高成績は4強。今大会は充実の戦力を擁するが、油断はない。「攻撃で少しパスがずれたりすることもあった。みんなでしっかりと合わせて、次は見ている人がもっと面白いと思える試合で勝ちたい」。福島はチームの思いを代弁した。 （上岡真里江）