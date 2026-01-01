頼れる主将が鮮やかにネットを揺らし、圧勝劇の口火を切った。東福岡の斉藤（3年）だ。前半9分にクロスボールの折り返しにペナルティーエリア内で素早く反応。左足で合わせたボールはゴール左に吸い込まれる先制点となった。

「早い段階で自分が決められて、チームとしてもいい流れを持ってこられて良かった」。同21分には司城（同）がループ気味に決めて2点リードで折り返すと、後半も大量4得点。斉藤はPKを含む2得点を加え、ハットトリックを決めた。

前回大会で4強入りを果たした後、斉藤は新チームの主将として重圧とも闘ってきた。全国総体は福岡県予選決勝で飯塚に屈して出場を逃した。「チームに何て声をかければいいのか…」。自身も結果が出ずに思い悩んだ日々もあった。

それでも懸命なシュート練習などで力を磨き、チームも悔しさを糧に一丸となった。選手権出場を決めた福岡大会決勝では飯塚に2−1で雪辱。チームの全得点を決めた斉藤は「成長できたのかなと思う」。本大会では目標の得点王へ上々のスタートを切った。

前回大会は強固な守備を持ち味に、準決勝以降が行われる国立競技場の舞台に立った。今回は伝統のサイドから展開する攻めを含めた高い攻撃力が武器だ。けん引する斉藤は「全国優勝を目指している」と決意を込めた。 （山田孝人）