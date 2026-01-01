長崎市の幼稚園が新たな形で取り組む「食育」。

幼稚園の “いつもの味” を一冊の本にします。

【NIB news every. 2025年11月21日放送より】

◆ワクワクする絵本のように

撮影しているのは、赤く色づいたリンゴ。

そこにりんごジャムをかけていきます。

（カメラマン）

「一回、それでストップ」

（スタッフ）

「おーっ、いいね」

ニンジンが刺さるのは、キャロットチーズケーキ。

（矢上幼稚園 笠松 侑斐 副園長）

「もう想像を超えています、こんなワクワク。絵本を開くみたいな」

幼稚園が新たに取り組む「食育」のカタチ。

世代をつなぐのは “おにぎり”。

（写真家 幡場將之さん）

「何か…自分で写真撮っていて、泣けてきました」

◆不足する栄養を補うための“補食”レシピ

創立50年以上の歴史を持つ、長崎市の矢上幼稚園。

0歳～5歳までの約160人が、元気に通う幼稚園型 認定こども園です。

2016年に園舎を建て替えた際に、新たに給食室を設けました。

“食べることが楽しい” “食事がうれしい” と感じてもらえるような環境づくりに力を入れています。

その一環として取り組みを始めたのが、レシピ本づくり。

食事で不足する栄養を補うための “補食” のレシピをまとめた本です。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「今日からよろしくお願いします」

プロジェクトを支えるのは、4人の専門家です。

全体をコーディネートするのは、テレビや雑誌などでも活躍する “食の専門家” 加藤奈美さん。

矢上幼稚園の卒園生でもあります。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「私にしかできない矢上幼稚園の表現だったり、(専門家の4人の)それぞれが、私にしかできない表現を集めてやっていきたい」

料理の写真を撮るのは、写真家の幡場將之さん。

普段から、園のイベントなどの撮影も担当しています。

（写真家 幡場將之さん）

「(今回のように）料理をこういうふうに撮ることがないので、(見た人に)ちゃんと届くようなものになればいい」

印刷会社を経営する川上亮さん。

編集・デザインを担当します。

そして肝心の料理担当。

園の給食を作っている管理栄養士の勝矢帆香さんが任されました。

◆ “子ども目線”にこだわる

レシピ本のテーマは、“真っ白なキャンバス”。

子どもたちが自由に「自分の色」を描けるように… という思いを込めて、本で表現します。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「おいしそうの先の表現を、私はずっとやれるのか？と思っていたので、私の新しい挑戦」

今年3月、プロジェクトをスタート。

それ以降は打ち合わせやコンセプトの共有、レシピの選定を進めてきました。

そして、ようやく写真撮影。

取り掛かったのは、9月でした。

主役はブルーベリー。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「最高、これね！」

器からあふれだす ブルーベリージャム。

一般的なレシピ本とは、違う演出のようです。

（写真家 幡場將之さん）

「いい感じで垂れてきた。いい感じ」

盛り付けのこだわりは “子ども目線”。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「もし私が子どもで、この現場にいたらどうするかな？とか(想像する)」

大人たちが子ども目線になりきって、真剣に撮影に取り組みます。

そして、この日は本の顔でもある「表紙」の撮影。

担当したのは、レシピ本制作の依頼者でもある、副園長の笠松 侑斐さんです。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「侑斐先生、見てみて。表紙はこんな感じです」

レシピ本のコンセプト “真っ白なキャンパス” に描くものを、自ら表現します。

（矢上幼稚園 笠松 侑斐 副園長）

「私たち子どもたちに言うんです。お手本なんて関係ないから、自分の思いのままを表現してごらんとか、楽しくやってごらんって言うんだけど、実際は大人ができないものですよね。

幡場さんと奈美さんのマジックにかかって、すごく良いものが出来ると思う」

（矢上幼稚園 管理栄養士 勝矢帆香さん）

「私が誰よりも楽しみにしているんじゃないかって思うぐらい、出来上がりが楽しみです。全部の写真がお気に入りで、毎回これが一番って言っています」

◆おいしさの向こうの“物語”

広い世代に愛されているメニュー “おにぎり”。

世代を超えて伝えたい「食べることの楽しさ」を写真に収めます。

撮影を進めていくと、徐々に感情移入するメンバーも。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「何で泣いてるの？」

（写真家 幡場將之さん）

「何かわかんない。何か自分で写真撮っていて、泣けてきました。おにぎりの中に、家族の物語が見えた…」

一人ひとりの思いが、本に綴られていきます。

子どもたちのために「食」と向き合う大人たちが、思いを重ねて挑むプロジェクト。

伝えたいのは、“食べる楽しさ” です。

（フードコーディネーター 加藤 奈美さん）

「おいしさの向こうの物語つながってるんだなとか、自分は大事にされていたなっていうのを思ってくれるようなレシピ本。そういうのを作りたいと思う」

（矢上幼稚園 笠松 侑斐 副園長）

「食育にかける思いというのを、すべてグッと組み込んでいただいて、ぎゅっと(詰まった)レシピ本に仕上がるんだと思うと、ワクワクして楽しみでしょうがない。

(見た子どもたちが）幼稚園の頃を思い出して、自分のままでいいんだよ、自分の色でいいんだよ、自分って本当にすてきなんだよっていうのを、思い返してもらえるキッカケに、この本がなればいい」

1冊の本が子どもたちの「食べる」をさらに楽しく。

レシピ本は完成後、在園生にプレゼントされる予定です。