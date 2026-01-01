【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（12月27日週）22:30
結果　19.9万人
予想　21.8万人　前回　21.5万人（21.4万人から修正）

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30
原油　-193.4万（4億2289万）
ガソリン　＋584.5万（2億3433万）
留出油 　+497.7万（1億2368万）
（クッシング地区）
原油　+54.3万（2211万）
＊（）は在庫総量

【発言・ニュース】
＊マスク氏のｘＡＩ　データセンター拡張で３棟目を購入
　マスク氏率いるＡＩ企業ｘＡＩは、大規模データセンター群を拡張するためテネシー州メンフィス市近くで３棟目を購入した。ＡＩトレーニング容量をほぼ２ギガワット（ＧＷ）の計算能力に引き上げることを目指している。

＊トランプモバイル、金色スマホ「Ｔ１」の年内出荷は絶望的
　トランプ一族のブランドによる米国向け携帯のトランプモバイルで、主力端末との金色スマホ「Ｔ１」の発売が再び延期され、当初予定していた年内出荷が見送られそうだ。政府機関の閉鎖による物流・出荷遅延が一因とされている。英ＦＴ紙が伝えた。

＊中国、台湾周辺での軍事演習を終了　
　中国人民解放軍の東部戦区は、台湾周辺で実施していた軍事演習を終了した。新華社が報じた。今回の演習では、軍の統合的な共同作戦能力を検証した。