生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』（アシュリー・ウォード著、夏目大訳）だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。今回、本書の翻訳をした夏目大氏にインタビューを実施。魚の群れと人間の共通点について本書の内容に沿って聞いた（取材・構成／小川晶子）。

魚の群れはなぜあんなに動きが揃っているのか？

――『動物のひみつ』の中にあった、魚の群れの話がとても興味深かったです。水族館で魚が大群になって泳いでいるのを見ますが、なぜあんなに動きが揃っているのか不思議に思っていました。

夏目大氏（以下、夏目）：自動車メーカーの日産が自動運転車を開発するにあたり、動物の集団、とくに魚の群れを何年にもわたって綿密に研究したそうですね。

指揮者のような存在はいないのに、なぜ美しく乱れのない動きができるのか。動物が従っているルールは次の3つです。

1．最も近くにいる者との距離が近すぎる時は、離れる

2．最も近くにいる者との距離が遠すぎる時は、近くに移動する

3．最も近くにいる者との距離が適切であれば、その者と同じ動きをする

この3つのルールに従っていれば、衝突することがありません。群れの端にいる個体が捕食者を見つけたら急激な動きをします。すると、近くにいる仲間がその動きを真似し、その近くにいる仲間がまた動きを真似する。そうやって情報を伝えているんですね。

そして、群れのうちの5％の個体が食べ物のある方向などに向けて動き出せば、残りはついていくので大きな群れを動かすことができるというのが面白い。

一匹だけが動いてもついていかないけれど、一定数の仲間が動き出せばみんなついていくんですね。

人間で実験してみた

――人間でやってみたらどうなるか、という実験の話も面白かったです。

夏目：ウォード博士が何人かの学生に「魚など動物の群れがなぜ意志を持った少数の先導で整然と動けるのか」という話をしたら、自分たちもやってみたいという学生が現れました。

そして、その場にいなかった学生を実験台にしたんですよね。かわいそうに、大学生は実験台にされがちです（笑）。こんな実験でした。

講義が行われる場所に向かって田舎道を30人ほど列になって歩く際、道が二つに分かれているところがあります。二人の学生が先頭に立ち、適当に左右どちらかの道を選んで進みます。

それを七回繰り返しました。どちらの道を選んでもあとで合流するので、各自好きなほうを進んでもいいはずですが、先頭の学生が選んだ道と同じ道を、残りの学生も進んだのです。

――人間も無意識に近くの人の行動を模倣しているんですね。

夏目：数百人の被験者をホールに集めて行った実験では、「常に動き続ける」「少なくとも一人の人とは、手が届く距離を保つ」というルールで動いてもらった結果、被験者たちは大きな輪を成すように並んで動くようになりました。

そして、少数の被験者にだけ「ホールの端の、あらかじめ定められた場所に向かって進む」ルールを伝えたところ、特に目的もなく動いている残りの被験者を先導することに成功しました。

――魚の群れと同じ。面白いですねぇ。

イトヨのクオラム反応

夏目：ただ、少数の行動についていけば安全とは限りませんよね。群れの中に向こう見ずな個体がいて、危険な行動をとったら周囲はどう動くのか。ウォード博士はイトヨという魚で実験をしています。

水槽の中に捕食者の模型を入れ、イトヨたちが安全な経路を移動しているのを確認したあと、危険な経路を進むイトヨの模型を入れるんです。危険な経路を選ぶイトヨが一匹のときはみんな無視しました。

では、二匹に増やしたら？ 本物のイトヨたちはついていきそうな素振りを見せたけれど、結局、大多数は安全な経路を選びました。これは「クオラム反応」を探る実験です。

集団を成す動物は、ある行動をとる個体が一定数に達するまで、大多数の個体は反応しません。この反応する、しないの境目を「クオラム」と呼ぶのです。

――集団の中に、危険かもしれない行動をとるメンバーが一定数いた場合、自分はどうするだろう？と考えちゃいますね。動物の群れの話と人間社会の話を対比させながら話を進める構成は見事だなぁと思いました。

（本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです）