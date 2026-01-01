「普通にやれば勝てる」「弱くないか」日本の対戦国がまさか！FIFAランク112位の格下と…“衝撃の結果”にSNS騒然「マジで堅守なんか」「大したことなさそう」【北中米W杯】
驚きの結果となった。
現地12月30日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第３節（C組）で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアが格下のタンザニアと対戦。１−１でまさかのドローに終わった。
FIFAランキングは、チュニジアは41位に対し、タンザニアは112位。当然、一蹴するかに思われたが、43分にイスマエル・ガルビのPKで先制したにもかかわらず、48分にあっさり失点。その後は攻撃の糸口が見つけられず、終盤には10番のハンニバル・メジブリをベンチに下げて引き分け狙いにシフトするなど、消極的な姿勢を見せた。
北中米ワールドカップのアフリカ予選を９勝１分け、22得点０失点で突破し、相当な難敵と見られていただけに、日本のSNS上には次のような声が上がった。
「チュニジアさん、マジで堅守なんか・・・」
「チュニジア弱くないかw これは日本もろたな」
「１勝１分け１敗とか大したことなさそうやな しかもW杯予選無失点だったのに今大会は３試合全てで失点してる」
「モロッコほどの強い感じはない」
「チュニジアには勝てるなこれは」
「日本普通にやれば全然勝てるな、決めるとこしっかり決めれば問題なしです。過度に恐れる必要ない」
「チュニジアの化けの皮剥がれてきてて草」
それでも、１勝１分け１敗の２位でグループステージ突破を果たしたチュニジア。よりレベルが上がる決勝トーナメントでの戦いも注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」
現地12月30日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第３節（C組）で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアが格下のタンザニアと対戦。１−１でまさかのドローに終わった。
FIFAランキングは、チュニジアは41位に対し、タンザニアは112位。当然、一蹴するかに思われたが、43分にイスマエル・ガルビのPKで先制したにもかかわらず、48分にあっさり失点。その後は攻撃の糸口が見つけられず、終盤には10番のハンニバル・メジブリをベンチに下げて引き分け狙いにシフトするなど、消極的な姿勢を見せた。
「チュニジアさん、マジで堅守なんか・・・」
「チュニジア弱くないかw これは日本もろたな」
「１勝１分け１敗とか大したことなさそうやな しかもW杯予選無失点だったのに今大会は３試合全てで失点してる」
「モロッコほどの強い感じはない」
「チュニジアには勝てるなこれは」
「日本普通にやれば全然勝てるな、決めるとこしっかり決めれば問題なしです。過度に恐れる必要ない」
「チュニジアの化けの皮剥がれてきてて草」
それでも、１勝１分け１敗の２位でグループステージ突破を果たしたチュニジア。よりレベルが上がる決勝トーナメントでの戦いも注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」