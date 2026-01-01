25年最終戦で16試合ぶりのゴールを決めた久保。(C)Getty Images

写真拡大

　久保建英が所属するレアル・ソシエダは、解任したセルヒオ・フランシスコの後任としてペッレグリーノ・マタラッツォを新監督に就任した。

　そのアメリカ人指揮官の初陣となる１月４日のアトレティコ・マドリー戦に向けて、スターティングメンバーが注目を集めるなか、地元メディア『Onda Vasca Gipuzkoa』が掲載した予想スタメンが物議を醸している。主力である久保の名前が見当たらなかったのだ。

　同メディアは、フランスコ時代のベースだった４−３−３から、４−２−３−１にシステムを変更すると予測。久保の主戦場である右サイドにはゴンサロ・ゲデスが入ると予想した。
 
　すると、ソシエダのファンからが、「クボがいない」「タケはどこに行った？」「ゲデスの位置はクボだ」「タケはいつも見出しになる」「クボはフォームが戻ればいつでもスターターになる」といった声が上がった

　一方で、「久保がスタメンから落とされたのは不思議ではない」といった意見もあった。

　ただ、これはあくまで予測。『Futbol Fantasy』は紅白戦でレギュラー組の右サイドに入ったとレポートしており、先発で起用される可能性も低くなさそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】久保建英の珍しいゴール

 