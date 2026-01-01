歌手の工藤静香（55）が31日、自身のインスタグラムを更新し、豪華なおせち料理を披露した。

次女の女優でモデルのKoki,と一緒に作った彩り鮮やかな手毬寿司、いなり寿司、煮物、ローストビーフ、カニ、エビなどが詰められた9つのお重や、長女のモデルでフルート奏者のCocomiが大好きなフルーツゼリーの写真を投稿。

工藤は「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からお節は31日の大晦日からいただいています」と説明した。

また「今年も本当にありがとうございました。皆さんにとって、どんな一年だったでしょうか。頑張ることも、努力することも、誰かに認めてもらうためだけではなく、自分自身のために積み重ねていることを、忘れずにいたいですね。たとえ思うような結果や評価につながらなかったとしても、その過程や一歩一歩は、決して無意味だったわけではなく、それぞれの中で「経験」となり、自分を強くしてくれているのだと感じています。そして、目標を持つことは素敵なこと。結果だけでなく、そこへ向かう途中で重ねてきた努力に、自分自身で「よく頑張った」と思えたなら、それで十分なのかもしれませんね。これからも、自分の心に正直に向き合い、目標を大切にしながら歩んでいけますように。どうぞ、穏やかな年末年始をお過ごしください」とつづった。

フォロワーからは「華やかで美味しそうなお節料理やデザート 目でも楽しめますね」「31日からおせちなんですね。美味しそう」「娘ちゃん達好みの硬めのゼリーまで 娘ちゃん達好みの硬めのゼリーまで」「わぁ 豪華なおせち料理」「今年も豪華でめちゃくちゃ美味しそうなお節」などの声が寄せられていた。