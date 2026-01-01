2026年はギータ進化の1年に！本紙評論家の松田宣浩氏（42）とソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）の新春対談が実現。“盟友”である熱男とギータだからこその本音トークが展開された。松田氏が38歳シーズンの大暴れに太鼓判を押せば、柳田も“熱男超え”へアーチ量産を目指すと誓った。

松田 あけましておめでとうございます。早速ですが右膝自打球で長期離脱もあった25年シーズン。いかがでしたか？

柳田 きつかったですね。とにかく痛すぎて、いつになれば普通の生活に戻れるのかという気持ちでした。当初は足どころか指も動かせず靴下も履けない状態でした。

松田 そんな状況から復帰し、阪神との日本シリーズでも大活躍。まずは一人のファンとして第5戦で石井投手から打った同点2ランについて聞きたいです。

柳田 あれは叩きにいきました。第1戦はラインを出す感じでいこうと思ってセンター前ヒットを打てたんです。次は甲子園（第4戦）で高めにきて、それを叩きにいったら詰まってセンター前ヒットだったんですけど、後で（映像を）見たらくそボールで。これは叩きにいく方が石井投手には合うなと。

松田 ピピッと感じたんですね？

柳田 1死一塁だったので当てにいってゲッツーも嫌だし、三振でもいいやぐらいで思い切りいきました。

松田 いや、これはぜひとも聞いてみたかったんです。打った瞬間はどうでしたか？

柳田 入ったなと。みずほペイペイドームなら（客席に）突き刺さってると思います。

松田 シーズンでは9月22日のオリックス戦で復帰。2日後の楽天戦でバットの色を変えましたね？

柳田 （松田氏から）“バットを白にしろ”ってLINEが来たんです。バットの色とかアドバイスする人っていないじゃないですか。やっぱりこの人、天才やなと思いましたね。そういう感性って結構大事なので。

松田 黒だとバットが重たく見えたので伝えました。そこから当たりが出ましたね。

柳田 バットもそうですけど、やっぱり打ち方ですよ。ほんまに松田さんのティーバッティングを取り入れたんです。（10月3日の）オリックス戦で山田投手からホームランを打ったその日に（ティー打撃の）イメージを変えました。そこから凄く良くなりました。

松田 今年は38歳のシーズンです。私が打った301本塁打まであと33本、1832安打まで216安打、991打点まで92打点。2000安打までは384本です。数字の面はどうですか？

柳田 こう見ると松田さんに勝っとるところが一個もないのでね。まずは何か一つでも松田さんを超えたいと思います。松田さんやっぱり凄いですよ。

松田 まずは今季ホームラン33本以上で軽く超してほしいです。

柳田 ここ2年、2桁打っていないのでそんなことは言えませんけど、301本という目標に1本でも近づければレギュラーとして出られると思います。ホームランを打てるバッターをもう一度、目指したいですね。

松田 シーズン後半を見たらいけます！

柳田 ホームランをたくさん打てないと厳しいと思うので。そこは突き詰めたいです。ホームランを打って39歳、40歳とできていれば松田さんを超えられるかなと思います。

柳田 松田さん、30代後半のアドバイスをください

松田 シンプルです。1月はケガはダメだけど頑張って強度のある練習で貯金をする。2月からはそれを使っていく。逆だと経験的にケガをする傾向があります。チームに合流するキャンプからは張り切りすぎないことが大事かなと思います。

柳田 ありがとうございます！

松田 私が思うに柳田選手はケロッと全試合出場して、ここから伸びる気もするんですよ。復活じゃなくて進化してほしいですね。野球を楽しんでいるようにも見えます。

柳田 野球に費やす時間は長くなっています。じゃないと無理なので。それが、おもろいというか。ずっと野球に費やしているのは今しか経験できない。それもまた楽しいなと思ってます。

松田 レフトの守備もうまいですしね。ゴールデングラブ賞は6度ですか？私は8回です。

柳田 うまないでしょ！厳しいですよ。松田さんの家から一つ、お借りして7個と7個にしたいと思います（笑い）。

――26年は松田氏も大仕事があります。

柳田 えっ？何があるんですか？

松田 いやいや、柳田選手。侍ジャパン野手総合コーチです。

柳田 あ〜！それは大事やわ！ファンとして応援しています。

松田 一つ言っていいですか？25年の開幕前、柳田選手に凄く期待をしてました。

柳田 もう選考外やないですか！

松田 1％はまだ残っている！

柳田 人おらんかったら呼んでください。穴埋めでも頑張るので。いや、でも本当に世界一になってほしいですね。松田さんが喜んでいる姿を見たいですし、選手のサポートをして世界一になり福岡に帰って来てください。

松田 今年は午（うま）年ですからね。お馬さん、好きですよね？柳田選手の年にしてほしいと思ってます。

柳田 松田さん、38歳の時はどれくらい出たんですか？

松田 115試合で14本塁打です。

柳田 ばり出とるやないですか！やっぱスゲえわ。

松田 最後に同世代はどう見てますか？

柳田 現役でやっている選手は名だたるメンバーですし、その中で必死に1年でも長くついていきたいですね。だんだん人数が減ってきて寂しい気持ちもありますが、もう40歳に近いので。そういう中年の星になりたい気持ちもあります。