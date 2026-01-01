ÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡Ç¯½÷¤Î¤¦¤ÞÇ¯¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡Öµþ»ÒÂÎÁà¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ëÏ¢ºÜ¡Öµ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ»Ò¤Îº£¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡££³²óÌÜ¤ÏàÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ì´á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÚÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡µ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡Û£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤¦¤ÞÇ¯¤Ç¤¹¡£Ç¯½÷¤Ç¤¹¡ª¡Ö¤¢¡¢¤¦¤Þ¡¢¤¢¡¢¤¦¤Þ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¤Ê¤Ë¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Á¡×¤Ã¤ÆÉã¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¡Ë¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¦¤ÞÇ¯¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Öµþ»ÒÂÎÁà¡×¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊý¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤ò¥°¡¼¥Ñ¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤È¤«¡¢º¸±¦¤Î¼ê¤Î»Ø¤ò¡¢½çÈÖ¤ò¤º¤é¤·¤ÆÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¡¢Éã¤È»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹âÎð¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µþ»ÒÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤ó¤À¤ó¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ä¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµþ»ÒÂÎÁà¡×¤ò´Ý¤ÎÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤È¤«¤ÇÆÍ·â¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ìÆüÆ¯¤¤¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ö¤ªÃë¤ÎµÙ·Æ¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¡¡ÅÅÏÃÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡£º£Æü¤Ï£±³¬¡¢ÌÀÆü¤Ï£²³¬¤È¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Î³¬¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤¦¤ÞÇ¯¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¹ç¤À¡Á¡ª¡£