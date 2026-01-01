¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿ 2025Ç¯¤ÏÅê¼ê¡õÂÇ¼Ô¤ÇàºÇÂ®á£×¹¹¿·¡¡NLCS¤Ç¤Ï143mÃÆ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯¡¢Åê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ÇàºÇÂ®á¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎàºÇÂ®á¤Ï¡¢Éüµ¢ÅÐÈÄ£³ÀïÌÜ¤Î£¶·î£²£¸Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢£´ÈÖ¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ø¤Î£³µåÌÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¤Î£±£°£±¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¦£·¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£Æó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯£¹·î£±£°Æü¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±£°£±¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¦£²¥¥í¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡££¹·î£±£¶Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î½é²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿£²ÈÖ¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Î½éµå¤â£±£°£±¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®£¹£¸¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸¡¦£´¥¥í¡Ë¤Ï£²£³Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ£¹£¶¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£¸¥¥í¡Ë¤«¤é£±¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£²¡¦£¶¥¥í¡Ë¥¢¥Ã¥×¡£Ê¿¶Ñ²óÅ¾¿ô£²£²£µ£¹¤«¤éÊ¿¶Ñ£²£´£¶£·¤Èµå¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÎàºÇÂ®á¤Ï¡¢£¹·î£²Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î£³²ó¤ËÊü¤Ã¤¿£´£¶¹æ¤Î£±£²£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¹£³¡¦£±¥¥í¡Ë¡££³¡¦£¶ÉÃ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡££²£´Ç¯£´·î£²£·Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Î£²²ó¤ËµÆÃÓ¤«¤éÊü¤Ã¤¿±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Î£±£±£¹¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¹£±¡¦£¸¥¥í¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÖÈô¤ó¤ÀËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î£Î£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¤Î£´²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¾ì³°ÃÆ¡£±¦Íã¤Î²°º¬¤ò±Û¤¨¡¢Èôµ÷Î¥£´£¶£¹¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£´£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È·×Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï£··î£±Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿£³£°¹æ¤À¡£³ÑÅÙ£´£²ÅÙ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£¶¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£·¡¦£²¥¥í¡Ë¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¹â¤µ£±£¶£·¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£µ£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£