強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、北陸から北の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。雷を伴って降り方が強まったり、吹雪いて見通しが悪くなったりする所もありそうです。大雪や交通への影響に警戒してください。

西日本も日本海側は雪が降りやすい見込みです。関東から西の太平洋側はおおむね晴れますが、内陸や山沿いでは雪雲の流れ込む所がありそうです。

気温です。上空に流れ込む寒気の影響で、きのうより低くなるでしょう。各地で平年並みか低く、西日本や東日本でも10度に届かないところが多い予想です。北海道では日中でも氷点下5度前後で、厳しい寒さになるでしょう。万全の防寒対策が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :-5℃ 釧路 :-4℃

青森 :-4℃ 盛岡 :-1℃

仙台 : 3℃ 新潟 : 4℃

長野 : 2℃ 金沢 : 4℃

名古屋: 9℃ 東京 :10℃

大阪 : 9℃ 岡山 : 9℃

広島 : 9℃ 松江 : 7℃

高知 :11℃ 福岡 : 8℃

鹿児島:12℃ 那覇 :19℃

週間予報です。三が日は、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側では雪の降りやすい状態が続くでしょう。北日本ではあす金曜日にかけて、東日本や西日本ではあさって土曜日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。太平洋側は晴れ間が出るものの、平年を下回る厳しい寒さになる予想です。日曜日以降も、北陸から北の日本海側を中心に雪や雨が降る見込みです。