強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、北陸から北の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。雷を伴って降り方が強まったり、吹雪いて見通しが悪くなったりする所もありそうです。大雪や交通への影響に警戒してください。

西日本も日本海側は雪が降りやすい見込みです。関東から西の太平洋側はおおむね晴れますが、内陸や山沿いでは雪雲の流れ込む所がありそうです。

気温です。上空に流れ込む寒気の影響で、きのうより低くなるでしょう。各地で平年並みか低く、西日本や東日本でも10度に届かないところが多い予想です。北海道では日中でも氷点下5度前後で、厳しい寒さになるでしょう。万全の防寒対策が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:-5℃　釧路　:-4℃
青森　:-4℃　盛岡　:-1℃
仙台　: 3℃　新潟　: 4℃
長野　: 2℃　金沢　: 4℃
名古屋: 9℃　東京　:10℃
大阪　: 9℃　岡山　: 9℃
広島　: 9℃　松江　: 7℃
高知　:11℃　福岡　: 8℃
鹿児島:12℃　那覇　:19℃

週間予報です。三が日は、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側では雪の降りやすい状態が続くでしょう。北日本ではあす金曜日にかけて、東日本や西日本ではあさって土曜日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。太平洋側は晴れ間が出るものの、平年を下回る厳しい寒さになる予想です。日曜日以降も、北陸から北の日本海側を中心に雪や雨が降る見込みです。