¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¦¸«ÌÚÍ§ºÈ¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö£²·åÆÀÅÀ¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡×¤òà¸øÌóá
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¡½¡½¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î£Í£Æ¸«ÌÚÍ§ºÈ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¼õ¤±¤ÆÃæÈ×¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ï£¶ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ£Ö¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ê¡²¬¤Ç·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤ºÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏºÊ¤ä°¦¸¤¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤È¸½ºßÃÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ê¡²¬¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶â´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤É¤¦À¸¤«¤»¤ë¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤ËÍè¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡¸«ÌÚ¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀï¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ØÅì³Ø±¡Âç¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î£´Ç¯´Ö¡×¤È·è¤á¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½Âç³Ø¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ£Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡ÀéÍÕ¤Ç¤ÏÃæÈ×¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¡¢È½ÃÇÎÏ¤äÅ¸³«ÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Åìµþ£Ö¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ä¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î£±Ç¯¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤È±¿Æ°ÎÌ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½£Ê£±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÅö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Ï£¶ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡ºÇ½é¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç£¶ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö£Ê£±¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²·åÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¼«Á³¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ÂÆ£Áª¼ê¤äÆ£ËÜÁª¼ê¤È¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼±óÀ¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¶¯¤ß¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤äÎ¢¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢°ìÈ¯¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¡¢£²£µÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î£Í£Æ¥Ú¥É¥êÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤º¤ËÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë´¶³Ð¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤äÆ°¤¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½Ê¡²¬¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³¹¤Î°õ¾Ý¤ä¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï
¡¡¸«ÌÚ¡¡´ØÅì¤Ç¤·¤«Êë¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤´ÈÓ¤âËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢µû¤äÆù¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¯¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ÏºÊ¤ÈÅ·¿À¤Ë½Ð³Ý¤±¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£°¦¸¤¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¼¤Î¡Ö¥é¥é¡×¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤È£±É¤¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬ÎÉ¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥²¥óÃ´¤®¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡¸«ÌÚ¡¡»î¹çÁ°Æü¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±¤¸¥ê¥º¥à¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿çÌ²»þ´Ö¤È¿©»ö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀ°¤¨¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡¸«ÌÚ¡¡£²£µÇ¯¤Ï£¶ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃæÈ×¤«¤é£²·åÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡ù¤ß¤¡¦¤È¤â¤ä¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£³·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô½Ð¿È¡££Í£Æ¡£±¦Íø¤¡£´ØÅì³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ø²ÃÆþ¡££²£´Ç¯¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£µÇ¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ£²£µÇ¯¤Ï£¶ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤µ»½Ñ¤È±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£