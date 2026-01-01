¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¸µÂç´Ø¤ÎÄ«Çµ»³¡¡ÆóÅÙ¤Î»°ÃÊÌÜÅ¾Íî¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆËëÆâ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬£²£°£²£´Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè£¹¾ì½ê¤Ö¤ê¤ÎËëÆâÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤¿¡£¸µÂç´Ø¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î»°ÃÊÌÜÅ¾Íî¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓËëÆâÅÚÉ¶¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡ÚÄ«Çµ»³¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Îµ°À×¡Ê£±¡Ë¡Û£²£°£²£±Ç¯²Æ¾ì½ê¤«¤éÉÔ¾Í»ö¤Ç£¶¾ì½ê½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¡£Éüµ¢¸å¤Ï°ì»þ¡¢¾®·ë¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤òÌá¤·¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬£±£²ËçÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤é£³Ï¢¾¡¤·¡¢²÷¿Ê·â¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£´ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ÇËëÆâ°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤Æº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£ÅÚÉ¶¾å¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤¿»Õ¾¢¤Î¹âº½¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆÄ«ÀÖÎ¶¡Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥¶¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê£µÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÊâ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Æ°¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¡Öº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¡¢º¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¤ÇÌó£²¤«·î¤Î²ÃÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¡£¾ì½ê¸å¤ËÌó£²»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£±¤«·î¸å¤Î£²£´Ç¯£¸·î¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎÏ»Î²ñ¤Ë»²²Ã¡£¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ê¤É¤Ï»È¤ï¤º¡¢³¬ÃÊ¤âÆñ¤Ê¤¯¾å¤ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤ÖÊâ¤±¤Þ¤¹¤è¡£º£¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡ÊÊâ¹Ô¤Ï¡Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö»Õ¾¢¤ÈÉÂ±¡¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡£º£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤¹¤³¤È¤¬Í¥Àè¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£