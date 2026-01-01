【元旦正午から】「おしょうバズTV 2026」放送 芳根京子＆ROIROMらが白熱・前代未聞の事件も発生
【モデルプレス＝2026/01/01】テレビ朝日・ABCテレビ系では、2026年1月1日正午〜午後4時まで『おしょうバズTV 2026』を放送。MCを所ジョージとバナナマン（設楽統・日村勇紀）が務め、ゲストたちと“時代の移り変わり”を満喫するほか、前代未聞の事件も発生する。
◆「おしょうバズTV」2026年も放送
同番組は、正月を迎えるたびに感じる“時代の移り変わり”をいろいろな角度から楽しむ時間旅行バラエティー。2021年に放送を開始し、今回で第6弾となる。番組では、所ジョージとバナナマン（設楽統・日村勇紀）MCのもと、いつの間にか消えてしまったモノや変わってしまったモノを調査。今回も和やかな雰囲気で幕開けする。
◆おいでやす小田＆乃木坂46一ノ瀬美空、“最近見なくなった商品”調査
「かつては身の回りにあったのに、いつの間にか姿を消したモノたち」。時代が移り変わる中でさまざまなモノが消えていった。今回番組では、おいでやす小田と乃木坂46の一ノ瀬美空が生活にまつわるものを取り扱っているお店で“最近見なくなった商品”を調査する。
2人が訪れたのは愛知県で70年以上続く電器店。そこで発見したのは、懐かしい“オモシロ家電”の数々。当時、手動でやっていたことを電気の力で便利にしようと、電動チャレンジ家電が発表された昭和の家電事情である。そんな技術の進歩によって各メーカーが躍起になっていた時代背景をうかがい知ることができる。さまざまな珍しい用途のオモシロ家電が登場するが、カセットテープのとある機能を実践した2人は、そのクオリティに「昔こんな人おった！」「味があっていい」と驚き。初の自動〇〇炊飯器や、初代CDプレーヤーなどの貴重なお宝家電も登場する。
また、当時の商品広告に書かれていた「おもしろキャッチコピー」や、当時の若者たちの心をときめかせていたオーディオ家電のクイズには井森、ROIROM・本多ら出演者が挑戦し、世代の違いによって解答も変わってくる。
◆バナナマン日村VSノブコブ吉村が対決
かつての風景を撮影した写真を見て、現在のどこなのかを探し当て、都内の街並みの移り変わりを発見する番組恒例の「クイズ！東京写真ビフォーアフター」も実施。現在の様子とは全く姿の違う当時の写真を見て、どのエリアなのかを見極めていく人気コーナーだが、東京ホテイソンのショーゴは2年前のこのコーナーでの不正解から、このコーナーにトラウマがあるよう。ナーバスになってしまうショーゴの奮闘ぶりも見どころとなる。
さらに、バナナマン日村とノブコブ吉村は今回も実際にロケに出て、過去の写真に写っている場所を探して実際に現地に行き、正解を目指すクイズ対決に挑戦。前回は稀にみる接戦のなか引き分けという結末になっていたが、あれから1年。知識を蓄えてきたという吉村、自身のレギュラー散歩番組で街並みを見る機会が多い日村。番組通算記録では今のところ日村がリードしているが今回の勝負はいかに。
それぞれ、5枚の写真が出題され、写真に写ったさまざまなヒントから正解の場所を探していく。日村は「ほんとに当てたい！尊敬されたい」と悲願の正解を狙い最終問題に臨むも、さすがの超難問に苦戦。必死に推理していく姿に芳根は「道のプロですね！」と絶賛する。2026年に勝つのは日村か吉村か。
◆「クイズ！これって今の？昔の？」変化にスタジオ驚愕
毎年恒例となっている「クイズ！これって今の？昔の？」では、商品パッケージやロゴが現在使われているものか、はたまた今は使われていない昔のものなのか当てていく。井森は「昨日スーパー見て勉強してきた！」と意気込み、気合たっぷり。あの有名な商品のパッケージは昔のままなのか。当時の広告や変遷とともに振り返る。
実物を確認するためにスーパーへ行ったのは錦鯉の2人。子どものころから見ているのに気付かなかった、まさかの変化にスタジオも驚愕。企業のロゴにまつわるクイズでは、普段から良く行く店などが出題されるも、ROIROMの浜川が「読み方が分からない」と若干不安な雲行き。その行方はいかに。
ほかにも、実際に昔に撮影・放送されていたCMと、番組スタッフが昔っぽく作成したCM風動画を見極める映像クイズ「昔のCM映像はどれだ」。制作したフェイク動画のクオリティには毎年出演者が悩んでしまう難問コーナーだが、実は「その時代ではありえないモノ」が写り込んでいる。隠されたヒントを探しながら、正解できるのか。そして、映像の中にはある芸能人が出演している。
◆子ども時代の映像・ブレイク前の貴重映像も続々
懐かしいCMに写り込む「ブレイク前有名人を探せ！」では、現在芸能界で活躍中のあのスター芸能人が若かりし頃に出演したCMから出題。あの大御所の子ども時代の映像や、世界で活躍する大物俳優のブレイク前の貴重映像などが続々登場する。しかし、芳根はまさかの解答をする。
2025年に引き続き登場した企画「クイズ！お正月のテレビ欄」では、過去のお正月の新聞テレビ欄をもとに出題。「年末年始のテレビ欄一面に19番組も放送されたジャンル」というクイズでは、民放のチャンネルで「○○」しか映らない時間帯があった？などの新事実が明らかになる。そして、当時の『ラーメン番組で紹介されたお店でまだ営業しているラーメン屋の数は？』というクイズでは、店主にもインタビュー。最終コーナーということもあり獲得ポイントも高く設定されており、お年玉ゲットを賭けた逆転のチャンスにスタジオメンバーで火花を散らす。はたして正解できるのか。（modelpress編集部）
