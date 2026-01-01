【1月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

自分のエレメントや基本性格を知りたい方はこちら

全体の運気

蟹座で満月を迎える1月3日は、家族や大切な人と仲が深まる星回り。一年の始まりに、楽しみや喜びを共有しましょう。家でのんびりするよりも、外出を楽しみましょう。鞄を整理して軽くしてから外出すると、気持ちが明るくなりそう。

山羊座で新月を迎える1月19日は、新しいことに挑戦するチャンスに恵まれます。新年に始めたいことがあれば、この日からスタートを。追い風が吹いて順調に進められるでしょう。鏡を磨くことで気持ちが前向きになり、明るい未来が描けるでしょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月はこれまでの成果を受け取ることができたり、頑張りが形になったりする星回り。収入アップに恵まれやすく、新年早々嬉しい贈り物がありそう。このお金は使うのではなく、貯蓄に回しましょう。お金に関して考えると良い時期ですから、収支のバランスを見直したり、資産運用の勉強を始めたりすると良いでしょう。今月後半は人からお得な情報や、無理なくお金を貯めるためのヒントをもらえそう。お財布を整理して不要なカードやレシートは処分して金運を招いて。

【火】の金運爆上げDAY

1月24日はお金に関するアンテナが強くなる日。ふと浮かんだ場所や数字が金運を招くヒントになります。スクラッチの購入も良いでしょう。照明や階段の掃除をすると、ひらめきに恵まれます。電球が切れている場所は、すぐに取り替えて明るくしましょう。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは牡羊座。今までの頑張りが形になる時期です。去年から取り組んできたことが評価に繋がり、お金を運んでくれるでしょう。新年に「今年の理想」をイメージして、ちょっと高めのものを自分に贈るのも良いとき。今年の指針になります。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、物の整理や手放しに向く星回り。今後使うかわからないもの、古くなったものは手放して、大切なものだけ残しましょう。心温まる思い出のものは、目に見える場所に飾るようにしましょう。今月後半に入ると、空いた場所にお金や物が入ってきます。やや出費も多めですが、これからの生活に必要なものを取捨選択できるでしょう。今月後半の出費は投資になりますので、必要なものがあれば思い切って購入を。テーブルの上は常に整理しておくと、判断力が高まります。

【風】の金運爆上げDAY

1月29日はお得な情報を得られたり、ネット通販で賢く買い物ができたりする日。ポイ活でも、一定の金額が貯まって欲しいものが手に入りそう。抽選で嬉しい結果を得られる可能性がありそう。SNSやインターネットをチェックして。メールを整理するとラッキーな出来事がありそう。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月金運が良いのは双子座。人からの贈り物や、臨時収入を得られる時期です。ラッキーな出来事が舞い込みやすいので、素直に感謝を伝えましょう。大切な人からもらったものを身につけると金運を招きます。必ず手入れをしてから持ち歩くように。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、前半と後半で金運の流れが大きく変わりそう。前半は人のためにお金を使ったり、交際費でやや出費が増えたりしますが、「お金を循環させる」という意識を持ちましょう。後半に入ると巡り巡って自分の元へ戻る流れですから、不安からケチらないように。ただし、人に流されたり、見栄を張ったりしないように。後半は流れが落ち着き、安定した金運を感じられそう。思わぬ贈り物や、臨時収入の予感も。お金を大きく動かす時期ではないので、お金の計画を立てたり、去年の支出を見直したりして。

【水】の金運爆上げDAY

1月4日は心から望んでいたものが手に入りやすい日。宝くじの購入もいいでしょう。朝にお風呂に入って、ショッピングモールの宝くじ売り場で購入して。水回りの掃除を徹底的にすると、お金の巡りが良くなります。排水溝の詰まりは浪費を招いてしまうので注意。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蟹座。今月後半に嬉しいサプライズが待っています。前半は交際費でやや出費が多めですが、人と喜びを共有することでお得な情報が入り、自然と金運を引き寄せるでしょう。三が日の間に宝くじを購入すると、嬉しい結果になりそう。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、お金に愛される星回り。お金の巡りが良いことを感じられそうです。現実的に考えながら、積極的に良いお金の流れを掴める時期です。新年早々ラッキーな出来事に巡り合いやすいので、直感を大切にしましょう。宝くじの購入もおすすめです。貯蓄にも向く時期ですから、今年の目標金額を早めに決めましょう。玄関を掃除して、たたき（土間）を塩水で拭くと良い運気を招きます。仕上げにお正月飾りでさらに運気を取り込みましょう。陶器製の干支の置物も開運アイテムです。

【土】の金運爆上げDAY

1月7日は金運爆上がりDAY。宝くじ購入に向いている日です。神社仏閣にお詣りした後に、過去に高額当選のあった宝くじ売り場での購入を。家の北の方角を掃除すると金運を招きます。花を飾るスペースがあれば、掃除後に季節の花を飾りましょう。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは山羊座。直感と行動力が冴え、必要か不要かを冷静に判断できる時期です。心で願っていたことが現実化しやすく、チャンスを掴むことができそう。新年から「どんなチャンスを得て、お金を増やしたいか」を、考えて手帳に記しておきましょう。