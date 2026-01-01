「お預かりしておきます」社長にすり寄る美人広報の企みを秘書がブロック → 誕生日ケーキ没収、食い尽くす

トップが代わると組織の空気は一変するものだ。投稿を寄せた50代男性（事務・管理）が、職場に新しく来た社長にまつわる呆れたエピソードを明かした。

男性の勤務先は経営統合を経て誕生したが、その新社長は「女好き」として知られていた。社内では「英雄色を好む」などとささやかれていたという。

「この社長は、経営統合後に外部から多くの人材を引き入れてきましたが、その中に妙齢な美人がいて広報責任者に就きました」

問題はその広報責任者の振る舞いだった。（文：天音琴葉）

秘書「お預かりして渡しておきます」→ケーキの行方に驚愕！

広報責任者の女性について、「社長へのゴマすりすりがはじまり、手の指の指紋がなくなるくらいでは、と評判でした」と男性は振り返る。周囲が冷ややかな視線を送るなか、ついに社長の誕生日がやってきた。

広報責任者は、社長へのアピールを最大化しようとしたのだろう。社長の誕生日の朝に、「ホールの誕生日ケーキ」を会社に持ってきて社長に渡そうとした。しかし、その目論見は思わぬ展開に……。

「関所である秘書室で呼び止められ、秘書から『お預かりして渡しておきます』と言われていました」

直接渡すことで恩を売りたかったはずだが、秘書たちに阻まれてしまったのだ。さらに驚くべきは、その後の展開である。

「その日の3時おやつはホールケーキを秘書全員で頂きました。これ実話です」

結局、ケーキが社長の口に入ることはなかったと投稿を結んだ男性。色んな意味で「この会社終わってるな」と感じただろう。

