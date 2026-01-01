元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

明けましておめでとうございます。2026年が始まりました。1月前半は、己丑（きどのうし）という落ち着いた気が巡ります。今期のテーマは「シンプルに生きる」。新しいことを増やすより、心や暮らしを軽くする意識を持ってみて。「もっと動かなきゃ」「もっと形にしなきゃ」と焦って足し算するのはNG！

美人占花では“手放すこと”が開運の鍵。この時期は、余白があるほど幸運が舞い込みます。心配事や不安を紙に書き出し、ゴミ箱に捨てるのもおすすめ！身軽なスタートが、2026年を安定した一年にしてくれるでしょう。

美容運

新年最初の美容テーマは「お肌の土台ケア」。己丑の気は、ゆっくり確実に美を育てる力を持ちます。スキンケアは、まずクレンジングの見直しから。落とす工程を丁寧にするだけで、その後の化粧水や美容液のなじみがぐっと良くなります。炭酸パックで毛穴をすっきり整え、土台美容液をプラスするのもおすすめ。

食事や軽い運動など、日常の過ごし方を意識することが内側からの美を支えてくれます。ヘアは、プレシャンプートリートメントや頭皮美容液で“根元ケア”を忘れずに。メイクやファッションは“引き算”を意識して。ほどよい抜け感が、洗練された印象を引き出してくれます。

金運・仕事運

今期の仕事運は、これまで積み重ねてきたことがようやく形になるタイミング。この時期は、派手に前に出るより、丁寧な姿勢が評価につながっていきます。今は、無理にペースを上げず自分のリズムを大切にしましょう。

金運は「見直しと安定」がキーワード。増やそうと頑張るより、支出やお金の流れを整えるとよいでしょう。まずはレシートやサブスクなど、身近なところから整理してみるのも◎。金運がアップするアイテムは、レザーのお財布やカードケース。長く使えるお気に入りを選ぶと、お金との関係も心地よく育っていきますよ。

家族・人間関係

1月前半に巡る丑は「冬の眠り」を象徴します。この時期は、“寝室を心地よく整える”ことが開運のポイント。枕カバーやシーツをこまめに洗い清潔に保つことで、愛情運が育ち、安らぎが生まれていきます。新年の節目に寝具を新しくするのもおすすめ。

空間がリセットされ、良い縁を迎え入れやすくなります。恋愛運を高めたい人は、レースや花柄など、やわらかなデザインを取り入れてみて。ローズやラベンダーのアロマを焚くのもおすすめ。眠りの質を整えることが、幸せな流れを引き寄せてくれるでしょう。

蝦名先生の一言

この間、配信中に「今日の話、完璧！」と思って話していたら、ふと画面を見ると配信が切れていて、一人語りしてました……。年末年始は“一年の流れを決める”大切な時期。気を整え直そうと思います。

お知らせ

＼最新の占い情報をLINEでお届け!!／

LINE公式アカウント「女性自身占い（@jisin-uranai）」の友だち追加はこちら