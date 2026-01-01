◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 〇井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ●（３１日、大田区総合体育館）

ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界４階級制覇王者でＷＢＡ同級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が４回ＫＯ勝ちし、同級転向初戦を飾った。日本男子初の５階級制覇を懸け、２５年５月２日に計画される東京ドーム興行でＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に「挑戦させていただきたい」と明言した。ＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦は、ＷＢＡ同級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が右ショート一撃で２回ＫＯ勝ち。次戦で国内最速タイとなる５戦目での世界王座獲得を目指す。（観衆２７５６）

３６歳のレジェンドの、最後にして最大のミッションが決まった。井岡はリング上で「井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい。５月、井上尚弥選手と中谷潤人選手がドームで試合すると聞いている。そこで僕たちも盛り上げられたら」とＷＢＣ王者・拓真を“逆指名”した。ＷＢＡ挑戦者決定戦だったが、ＷＢＣでも挑戦権がある４位にランクされていることで、拓真の名を挙げた。試合後の会見でも「東京ドームに立てて、５階級制覇を決められたら最高じゃないですか。舞台は整い過ぎじゃないですか」と繰り返した。

転向初戦は貫禄のＫＯ勝ちだ。２回、左フックで相手のガードを上げさせ、すかさず左ボディーフックをレバー（肝臓）に突き刺しダウンを奪取。４回、ガードの奥から再び左ボディーをめり込ませ、１０カウントを聞かせた。「倒れると思って打ったわけではなく、流れの中で打った。それでも倒れた。階級の壁を感じることなく、自信を持って戦えた」。１３度目の大みそかで、２３年以来２年ぶりの勝利の味をかみしめた。

練習全体の約３割の時間を割いていたフィジカルトレーニングを約半分にまで増やした。頭と体を連動させ、強化した筋力をパワーに転化するための体の使い方を学んだ。井上尚弥（大橋）が昨年１２月２７日の試合前に行っていたウォーミングアップの映像を見て「こういう動きをしているからスピードや瞬発力が出ているんだな」と得心。「勉強ですよね。知識を増やして自分が体で感じることで、より動けるようになってきた」。日本人史上最多の世界戦２７試合を経験してきた３６歳は、進化を止めない。

リングサイドには、拓真とＷＢＡ正規王者・堤聖也（角海老宝石）の姿があった。拓真は試合直後に会場を離れたため、リング上での宣戦布告を直接伝えることはできなかったが「リングサイドからめっちゃ見られている感じがして、ちゃんとした試合をせな、という気持ちになった」と井岡。尚弥も２６年にフェザー級に転向し、５階級制覇を目指す意向を示す。井岡が拓真を破り王座につけば、尚弥より先に日本男子初の偉業を達成する。「自信がなければ対戦を呼びかけない。自分自身を信じて５階級制覇に挑戦している。それが拓真選手でも堤選手でも、自分が勝てる自信があるので挑戦している」。井岡一翔の最終章は、東京ドームでクライマックスを迎える。（勝田 成紀）

◆井岡 一翔（いおか・かずと）１９８９年３月２４日、大阪・堺市生まれ。３６歳。興国高で全国６冠。東農大を中退し０９年プロデビュー。１１年にＷＢＣ世界ミニマム級、１２年にＷＢＡ世界ライトフライ級の王座獲得。１５年に同フライ級王座獲得。１７年末に一度引退も１８年９月、再起。１９年６月にＷＢＯ世界スーパーフライ級王座を奪取し、日本男子初の４階級制覇を達成。身長１６５センチの右ボクサーファイター。叔父は元世界２階級制覇王者・弘樹氏。家族は妻と２男。