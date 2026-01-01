日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手（３２）が、スポーツ報知の新春インタビューに応じた。阿部監督の構想にある「１番・中堅」、次世代のリーダー、自身初の全試合出場への覚悟などを激白。生粋のＧ党だった幼少期の思い出、「ディズニーランド」と表現した本拠地・東京Ｄの印象まで語り尽くした。（取材・構成＝堀内 啓太）

松本剛は新天地で「挑戦」する道を選んだ。いよいよ始まる２０２６年。阿部監督の頭には「１番・中堅」を託す構想がある。

「２０２５年はふがいない成績でしたけど（移籍時に）電話で『力になってほしい』と言っていただいてすごくうれしかったです。１番・センターにふさわしい人間にならないといけないと思います」

首位打者に輝いた２２年は打順別最多３０試合で起用された１番出場時に同３割９分をマーク。２３、２４年は開幕１番を経験している。

「１番はチームを勢いづける打席を過ごさないといけない。簡単にアウトになってはいけない、簡単に追い込まれて三振してもいけない。すごく難しい打順だと感じます。センターとしての経験値はあると思っていますし、両翼には柔軟なポジショニングを指示できたらなと。データを頭に入れながら打者の反応を見て動かすところは動かす。そこは思い切ってコミュニケーションを取れるセンターになりたいです。センターラインがブレないチームはすごく強いので」

目標の一つに掲げたのが１５年目で初の全試合出場。

「打線から外せないゲームプレーヤーになりたいというのがずっとあって。打つ以外でも、守備、走塁、つなぎ。たとえ調子が悪くても『コイツは仕事をしてくれるから外せない』とならないといけないなと」

日本ハム時代は新庄監督の下でも４年間プレー。予測できない起用法や多彩な戦術を用いるチームで、磨かれた感性もある。

「新庄さんは打順、ポジションを日々替えるので『監督は今何を考えてるんだろう。その意図は何だろう』とすごく考える習慣がついて。昨日打った選手を下げて今日この選手を使う理由だとか。それをすることで、監督の意図が少なからず読めるようになりました。ベンチでも『ここ何か動きありそうだね』と自然に会話が出るようになった。先読みできる人間が増えれば、細かいサインも一発で決まるようになるなと。巨人でも監督の意図を読み取れる選手になりたい」

プロ入りから下積みが長く、当時主力だった同期の近藤（ソフトバンク）、大谷（ドジャース）らの実力も間近で見てきた。だからこそ状況に応じて柔軟にプレーできる選手になれた。

「特別打球を飛ばすわけでも特別肩が強いわけでもない中で、僕は外野をやっている。一発でゲームの流れを変える能力がないと思った時に『何をしたらこの世界で生き残っていけるか』をすごく考えるようになって、今もそこに向上心があります。他と同じとこを走っていても無理、ポテンシャルでは勝てないと思う選手がいっぱいいたので」

統率力もあり２５年まで３季連続で選手会長。３３歳となるシーズンで坂本、丸に次ぐ野手陣の新たなリーダーとしても期待される。

「すごく光栄です。ただ、そこは変に気負う必要はないなと。普通にやる中で評価してもらえていた部分だと思うので、練習態度、試合中の雰囲気含めて今まで通りで。まず僕自身が信頼されないと、いくら言ったところで響かない。信頼される人間になりたいです」

入団会見で明かしたように、幼少期は熱烈なＧ党で東京Ｄに通い詰めていた。

「一塁側の内野や２階席、いろいろなとこから見てました。当時は新聞配達員のおじちゃんから観戦チケットをもらえて。集金のタイミングは絶対に僕が出て『おじちゃん、チケットちょうだい！』と。それが理由で親には『読売新聞を取って』と言ってました（笑）」

松本少年にとっての巨人は常勝軍団。その思いは今も変わっていない。

「あの時は負けるイメージがなくて、常に強かった。プロに入った後も巨人の結果だけは気になるというか、勝敗が目に入って。『ジャイアンツはやっぱり常勝軍団で、強くいてほしい』。一ファンとして心のどこかで思っていましたね」

過去プレーした全球場の中で最も思い入れがあるのが東京Ｄ。２０年以上前の記憶は色濃く残っている。

「（埼玉から）毎回一人で東京Ｄに行ってましたね。迷子にならないように、母から『車両の一番後ろに乗りなさい』と言われて、東京で働いていた父と駅のホームで待ち合わせして。一人ジャイアンツのリュック背負って帽子かぶって、松井（秀喜）さんのユニホーム着て。車両で目立ってました（笑）。プロに入ってからもドームに行くと無意識ですごくテンションが上がります。それだけ小さい時の記憶が強いですし、間違いなく一番思い出深いです」

その東京Ｄを今季から本拠地とし、年間６０試合以上を戦っていく。

「当時はテーマパーク、ディズニーランドに行くみたいな気持ちで行ってましたから。今でもそれは変わらないと思います。だからこそスタメンで出たら、すごく気持ちいいだろうなと。結果を残して日本一に貢献したいと思います」

◆取材後記 インタビューの最後、松本剛は２０２６年の一文字に「燃」を選んだ。２５年はけがもあり、４年ぶりに出場１００試合以下となる６６試合で打率１割８分８厘。ベンチを温める日が増え、２軍落ちも経験。人知れず複雑な思いと葛藤していた。

「試合に出られない、活躍できない悔しさはものすごく強かった。でも途中、僕も分からないけど、あまりガッと燃えることができてない自分もいて…。若い時は『今年やらなかったらクビになってしまう』とすごく思っていた。もう一度、どんな時も燃えていたいなって。本当に死に物狂いで、必死にがむしゃらに結果を出しにいく。心も体も燃やす。それでチームを一緒に燃やせたら一番」

１２月のＧ球場。換気扇の音だけが響く屋内で、朝９時からいつもバットを振り込んでいたのがこの男だった。心の炎は、早くも燃え盛っている。

◆松本 剛（まつもと・ごう）１９９３年８月１１日、埼玉・川口市生まれ。３２歳。帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入団。２２年に右打者で球団初の首位打者に輝きベストナイン受賞。通算７７３試合、６０８安打、打率２割６分５厘、１４本塁打、１５７打点。１８０センチ、８４キロ。右投右打。背番号９。