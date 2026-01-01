巨人・阿部慎之助監督（４６）がスポーツ報知の新春ロングインタビューに応じ、２０２６年の構想を明かした。２５年は７０勝６９敗４分けで、優勝した阪神と１５ゲーム差のリーグ３位に終わった。２６年は主砲の岡本がポスティングでメジャー挑戦。攻撃の軸となる３、４、５番の理想像や打線、各ポジションのプラン、投手陣についてなどたっぷり語り、生まれ変わる決意を示した。新スローガンは「前進」に決定。前だけを見て２年ぶりの優勝、１４年ぶりの日本一に挑む。（取材・構成＝片岡 優帆、田中 哲）

巨人が変わる。逆襲を期す阿部監督は決意を胸に新年を迎えた。頂点奪取へ力強く突き進む。スローガン「前進」に思いを込めた。

「後ろを振り向いても良いことはない。反省する時はしっかり反省して、あとは前進あるのみ。みんなで前だけを向いていきたい」

打線が変わる。不動の４番・岡本がメジャー挑戦。ポスト岡本の新外国人としてメジャー通算４７本塁打の右の長距離砲・ダルベックを獲得した。

「３、４、５番はなるべく固定したい。難しいことはさせず、とにかく打ってくれっていう３人で。キャベッジ４番にして、３番ダルベック、５番リチャードで挟むのもいいかなと思っている。リチャードは体が頑丈だし、もっといろいろ学んだら本塁打３０本打てる力はあるはず。得点圏打率の高い泉口は６番あたりを打ってくれたらいいなと」

打順別の役割を明確にする。１、２番は日本ハムからＦＡ移籍の松本を筆頭に出塁、機動力を重視する。

「松本剛は１番で固めたい。１、２番は足を使いたい。２番は中山、佐々木、吉川、門脇、浦田あたりが候補。それで捕手の岸田や甲斐が下位にいたら相手からしたら嫌だろうし」

新オーダーの構想を明かしてきたが、あくまで現時点でのプランだ。大前提としてレギュラーは白紙。記者が用意したグラウンドをイメージしたホワイトボードで、選手のネームプレートを各ポジションに置きながら競争を掲げた。

【捕手】新主将に就任した岸田も正捕手の確約はしない。甲斐に大城、山瀬の名前も挙げ「いい意味でこちらを悩ませてほしい」。

【一、三塁】リチャード、ダルベックともに一、三塁が本職。２人がどちらを守るかは「ダルベックの守備を見てから」と流動的だ。「増田陸と荒巻も勝負」と守備位置が重なる若手の突き上げにも熱視線を送る。

【二塁】昨秋に両股関節を手術した吉川が開幕に間に合うことを願いつつ、無理はさせない。「浦田と門脇で争ってもらえれば」と吉川とともに候補に挙げた。

【遊撃】昨年、攻守で飛躍した泉口がいる中で、２年目の石塚については、まずは遊撃に挑戦させる方針を示した。その上で、石塚の遊撃以外の可能性は「あるとしたら三塁」と打撃のアピール次第で柔軟に見極める。「ルーキーもいる」とドラフト５位の小浜（沖縄電力）の名前も挙げた。

【外野】「センターは松本剛で固定したい。昨年は外野手の守備が全体的に良くなかった。そういうのもあって補強した。周りが見えるタイプだと思うし、リーダーとしてチームを引っ張ってほしい。その期待を込めて、人間性も見て獲得したので。キャベッジはレフトで考えている」

競争の中で松本、キャベッジが期待通り存在感を見せて定着すれば、残りは１枠。右翼は大激戦だ。「左打者なら中山、佐々木、岡田、皆川（中大からドラフト４位入団）とか、右打者なら若林、浅野、萩尾とかで勝負になる」

この中でベテランはあえて競争枠に入れなかった。

「坂本、丸、小林の３人は特別枠としておきたい。もちろん元気で状態が良ければ出てほしいけど、彼らに頼っているようじゃ良くないので。近い将来のジャイアンツのことも考えなきゃいけない。若い選手にチャンスを与えたい」

投手も変わる。最重要課題は先発陣。２５年１１月には同年１１勝の山崎を開幕投手の筆頭候補に指名した。それだけ期待値は高い。

「打者は打率３割が目標ですって言ったら２割８分くらいになるもの。目標は高い方がいい。山崎には２０勝を目指してほしい」

２５年、やり繰りに苦しんだ先発陣をどう整備するかは大きなポイントになる。

「ローテ確定は山崎だけ。そこにウィットリー、マタ、ハワードの新外国人３人が入ってくるかもしれない。そしたら外国人枠もあるから、登録抹消しながらグルグル回していく。他はみんなで競争してもらう」

戸郷は２４年まで３年連続１２勝も２５年は８勝に終わった。チームが前進するには必要不可欠な存在。はい上がれるか注目している。

「本人が一番悔しかったと思うし、どういう姿でキャンプに入ってくるか見たい。やってもらわないと困る投手。変わってきてくれると信じている」

積極的な先発補強もあり現状の先発候補は１５人以上。サバイバルは激化した。

「育成契約だけど板東（前ソフトバンク）にも期待している。変化球を操れるから。（ドラフト１位の竹丸ら）左投手も増えて井上、森田、横川らの刺激にもなっているだろうし、いい競争をしてくれれば」

先発陣で言えば、２５年はリーグ最少の２完投（赤星の完封と山崎の完投負け）。もう一度、一人で投げ切る意識を植えつけていく。

「８、９回に大勢とマルティネスがいるけど、先発は６回でいいやとか思って投げてほしくない。理想は完投というのは言っていきたい。そのために大事なのは制球力。あとはマウンド上で自分のメンタルをどうコントロールできるか」

守備面も変わる。２５年はリーグワースト７８失策。致命的なミスも多かっただけに、特に若い選手がアグレッシブに、思いきりプレーできるよう促していく。

「失敗を恐れて、無難にやろうとしすぎて、それが裏目に出てミスが連鎖していたような感じだった。その殻は破ってほしい。積極的なミスをしようぜ、と言っていきたい」

チームとしては、２５年は優勝した阪神に８勝１７敗と大きく負け越した。この課題を克服しない限り、リーグ優勝は見えてこない。

「阪神にあれだけ大敗したのは最大の反省。全てにおいて向こうが上だった。チームプレーだったり、そういう部分を徹底できなかったのも反省点。それを秋季キャンプでは重点的に練習した。何とか阪神に食らいついていきたい」

投手も野手も未完成な部分が多い。それだけ伸びしろがあるということだ。どんな逆境でも後退せず、反省を糧に一日一日、歩んでいく。その積み重ねが推進力になる。歓喜の秋に向かってひたすら前進する。

◆取材後記 スローガン「前進」にはどんな時も果敢にチャレンジしよう、との思いも込められているという。「ミスした時、それをずっと引きずるのか、反省して次やらないようにしようって前に進むかでは全然違う。どういうアプローチをしていったらいいのか考えていきたい」。阿部監督は若手の背中を押し、積極性や潜在能力を引き出す柔軟なマネジメントを思い描いていた。

２５年開幕２軍だった泉口がリーグ２位の打率３割１厘、遊撃でベストナイン、ゴールデン・グラブ賞と大飛躍したことを例に挙げ「チャンスは全員にある」と新たなブレイク選手を熱望。ベテランの坂本や丸を「リスペクトしている」としながらも、あえてレギュラー争いで名前を挙げず「特別枠」と表現した部分は、一人でも多く突き抜ける若手が出てきてほしいとのメッセージに聞こえた。

各ポジションの競争について「悩むなあ」とつぶやきながら語る姿も印象的だった。もう２５年のような悔しい思いはしたくない。チームが生まれ変わるために固定観念を捨て、あらゆる可能性を模索していることが伝わってきた。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）