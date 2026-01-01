２０２６年は午（うま）年。デビュー６年目になった年女の永島まなみ騎手（２３）＝栗東・高橋康厩舎＝は「大好きなうま年」に活躍を誓った。

スポーツ報知の読者の皆さま、２０２６年、あけましておめでとうございます！ ＪＲＡ騎手の永島まなみです。２５年は勝利数、内容ともに納得のいかないものになってしまい、悔しい一年になりました。流れに乗れなかった競馬も多く、課題もたくさん見つかりました。より一層、努力していきたいですし、２６年は切り替えて頑張ります。

２５年は２月のサウジアラビアで、私自身初めてとなる海外での騎乗（国際騎手招待のインターナショナルジョッキーズチャレンジで１４人中１１位）をさせていただきました。多くの方にサポートしていただき、素晴らしい経験をたくさんさせてもらいました。騎手人生のなかでも勉強の一年でしたね。

うれしかったことはスリールミニョンで勝ったレース（８月の中京スポニチ賞）です。厩舎の皆さんが馬具を考えてくださったりして、チーム一丸で勝ち切れたレースでした。

新年の目標はとにかく勝つことです。そのなかでも技術を磨いて、向上心を持って乗りたい。もちろん、けがをしないことも目標ですね。自厩舎の先生やスタッフには本当に良くしていただいているので、勝つことで少しでも恩返しをしたいです。

２６年はうま年ということで、幼い頃から馬に囲まれて育った私も大好きな年です。ファンの皆さま、いつもたくさんの応援をありがとうございます！ 一生懸命頑張りますので、引き続き温かく見守ってください！ よろしくお願いします。（取材・構成＝山下 優）

◆永島 まなみ（ながしま・まなみ）２００２年１０月２７日、兵庫県生まれ。２３歳。２１年３月６日、栗東・高橋康之厩舎からデビュー。同月１４日にＪＲＡ初勝利。デビュー４年目の２４年、マーメイドＳ・Ｇ３をアリスヴェリテで制して女性騎手３人目のＪＲＡ重賞勝ち。ＪＲＡ通算１２９勝。血液型Ａ。父・太郎氏は兵庫競馬の元騎手で調教師。趣味は料理、ドラマ鑑賞。最近は英会話教室にも通っている。現役の同期は小沢、角田、古川奈、松本（以上、栗東）、横山琉（美浦）。