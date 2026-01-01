¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÏ¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×£··î¤Ë´ÔÎñ·Þ¤¨¤ë£Ê£Ò£ÁºÇÇ¯Ä¹µ³¼ê¤ÇÇ¯ÃË¤Î¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¤¬¿·Ç¯¤ÎÊúÉé
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡££··î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë£Ê£Ò£ÁºÇÇ¯Ä¹¤ÎÇ¯ÃË¡¢¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê£µ£¹¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÇÏ¾è¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ÈÌÀ¤ë¤¤¸ý¤Ö¤ê¤¬¡¢Ã£´Ñ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£º£Ç¯£··î¤Ç´ÔÎñ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î£¶£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÃË¤Î¼ÆÅÄÁ±¤Ï¡¢£Ê£Ò£Á¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢º£¤â¶¥ÇÏ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¼«¿È¤Ç¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö£¶£°¤À¤è¡ª¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢£³£°Âå¤Îº¢¤Ï£¶£°¤Ã¤ÆÏ·¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢²¶¤âÂ¹¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤é¤Îº¢¤Ã¤Æ£´£°ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê°úÂà¤È¤«Ä´¶µ»Õ¤ÎÆ»¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬£¶£°¤À¤â¤ó¤Í¡£¡Ê¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡ËÁ´Á³¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¡¼¥Õ¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤äÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬Ä´¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇÏ¾è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£´£°Âå¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¶¥ÇÏÁ´ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä´¶µ»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´¶µ»Õ¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤À¤±¤ò°é¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë±¹Ì³°÷¤µ¤ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸ÛÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¿¦¶È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤¯ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¡È³Ú¤ÊÆ»¡É¤òÁª¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÏ¤Ë¾è¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤·¤Í¡×
¡¡£±£¹£¸£µÇ¯£³·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾¡Íø¿ô¤Ï¡¢£Ê£Ò£ÁÎòÂå£¶°Ì¤È¤Ê¤ë£²£³£³£¸¾¡¤Èµ±¤«¤·¤¤¿ô»ú¤À¡££°£´Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£´£µ¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ïµ³¾è¿ô¼«ÂÎ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï°ìÆ¬¤ËÂÐ¤·¤ÆºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢µÕ¤Ëº£¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Êµ³¾è¿ô¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤°ìÆ¬¤È¤·¤Æ¼ã¤Æü¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Û¥¯¥È¥Ø¥ê¥ª¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¸£¸¡¢£¸£¹Ç¯¤È¤â£´Ãå¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡Ê£¸£¸Ç¯£²Ãå¡¢£¸£¹Ç¯£³Ãå¡Ë¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç£Ç£±¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹£°Ç¯¤ÎÃæ»³µÇ°¤Ê¤É½Å¾Þ£³¾¡¤ò¥³¥ó¥Ó¤Çµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ä´¶µ¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤í¤è¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Éé½ý¤·¤¿º¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á£²£´Ç¯£±£²·î¤«¤éÄ¹´üµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÌó£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀï¤ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤¹ËèÆü¤Ç¡¢¡Ö°úÂà¡×¤Î£²Ê¸»ú¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤À¤è¤Í¡£¼ê½Ñ¤·¤¿¤éÄË¤ß¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ê¤ó¤«¤â¡Êº¸¡Ë¸ª¤¬Á´Á³¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤É¤³¤í¤«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¤È¤«Ã´Åö°å¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸µ¤ËÌá¤ì¤¿¡£¡Ø¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡¢º£¤Î°å³Ø¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤±¤¬¤¬¼£¤é¤º¤Ë°úÂà¤·¤¿¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×
¡¡¤¦¤ÞÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¡¢£¶£°ºÐ¤Î´ÔÎñ¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÇ¯¤Ø¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÉð¡ËË¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤âÄêÇ¯¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤è¤È¡£¼¤á»þ¤ò¸«¼º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¤¢¡£Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¤µ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÏ¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¤¤ä¤¡¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢ÇÏ¤ÎÇØÃæ¤Ã¤Æ¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ì¤À¤«¤é¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¿·½Õ¤ÎÊúÉé¤È¤·¤Æ¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡Ö³Ú¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤â¶¥ÇÏ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀ¾»³¡¡ÃÒ¾¼¡¢ºäËÜ¡¡Ã£ÍÎ¡Ë
¡¡¢¡¼ÆÅÄ¡¡Á±¿Ã¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤è¤·¤È¤ß¡Ë£±£¹£¶£¶Ç¯£··î£³£°Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡££µ£¹ºÐ¡££Ê£Ò£Á¶¥ÇÏ³Ø¹»£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ£¸£µÇ¯£³·î¤ËÈþ±º¡¦ÃæÌîÎ´ÎÉ±¹¼Ë½êÂ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¸£¸Ç¯¤ÎÃæ»³ÌÆÇÏ£Ó¡Ê¥½¥¦¥·¥ó¥Û¥¦¥¸¥å¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡££¹£³Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¡Ê¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ç£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡££Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²Ëü£²£²£´£³Àï£²£³£³£¸¾¡¡Ê¤¦¤Á£Ç£±£¹¾¡¤ò´Þ¤à½Å¾Þ£¹£¶¾¡¡Ë¡£¸½ºß¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä£Ê£Ò£Áµ³¼êºÇÇ¯Ä¹¾¡ÍøµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££°£µÇ¯¤«¤é£±£°Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜµ³¼ê¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÁêÃÌÌò¡££²£±Ç¯¤Ë¡ÖÂè£²²ó¶¥ÇÏ¸ùÀÓ¼ÔÉ½¾´¡×¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£²Ç¯½Õ¤Ë²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡££±£¶£´¡¥£°¥»¥ó¥Á¡¢£µ£³¡¥£°¥¥í¡£·ì±Õ·¿£Á¡£
¿·Ç¯½é½Å¾Þ¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¤È»²Àï¡¡
¡û¡Ä¿·Ç¯ºÇ½é¤Î½Å¾Þµ³¾è¤È¤Ê¤ëÃæ»³¶âÇÕ¤Ç¼ÆÅÄÁ±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´£¸Àï¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¤ÈÄ©¤à¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬²ÝÂê¤Ç¤â¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¶¥ÇÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëÂçÃÝÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÇ¯¤ËÇ¯ÃË¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤è¤ê¤â¤³¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ±¿Ã¤µ¤ó¡×¤È¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£