【紅白】本番直後…綾瀬はるか・有吉弘行・今田美桜・鈴木奈穂子が年越しカウントダウン
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
放送後、番組公式Xが更新され、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが年越しカウントダウンを行う様子が公開された。
【動画】楽しそう！本番直後に司会者たちがカウントダウン
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。綾瀬はるかは2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉弘行は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田美桜は自身初、鈴木奈穂子アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
