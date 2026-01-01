【勝手に“妄想”開幕オーダー・中日編】鍵を握るのは新助っ人サノ　主軸固定で狙う飛躍の2026年

15年間の現役生活に別れを告げた駿太(C)産経新聞社

2026年のプロ野球開幕は3月27日。球春到来はまだ先だが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回は中日編だ。

25年シーズンは井上一樹新監督の下、4シーズンぶりに最下位を脱出。Aクラス入りは逃したが、9月までCS争いに加わるなど、一定の成果を見せた。

開幕戦は敵地での広島戦。相手は森下暢仁、もしくは左腕の床田寛樹が投げてくるか。森下に関しては昨季6戦6勝でカモにした一方、床田には唯一の登板で完封されている。中日サイドからすると床田に来られる方が嫌だろう。

それを背景にした上で、“妄想”開幕オーダーは以下の通りだ。

（中）岡林勇希

（二）田中幹也

（右）上林誠知

（左）細川成也

（三）ボスラー

（一）サノ

（遊）山本泰寛

（捕）石伊雄太

（投）高橋宏斗

基本的には昨季のベストオーダーをベースにしたい。1番の岡林から5番ジェイソン・ボスラーまでは、動かす必要がないぐらい完成度を高めている。この5人で得点を生み出すのが必勝パターンだ。