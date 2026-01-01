武蔵小杉の高層マンション群を背に臨海部へ急ぐ「クリーンかわさき号」。白いコンテナが特徴だ＝２０２５年１２月１６日午後６時１５分ごろ、ＪＲ新川崎駅

家庭ごみを載せた貨物列車「クリーンかわさき号」が毎夕、川崎市の北部から南部へ向け疾走している。運行開始から３０年。鉄道による廃棄物輸送は全国でも珍しく、１日にトラック５３台分を運び環境負荷低減の効果を上げてきた。

ＪＲ貨物の梶ケ谷貨物ターミナル駅（宮前区）で北部４区（多摩、麻生、宮前、高津）から集めた家庭ごみを積み、貨物専用の末広町駅（川崎区）の近くにある市の浮島処理センターへ運ぶ。発車は午後６時１分。貨物線の武蔵野南線や神奈川臨海鉄道を経由し、同７時２分に着く。約２３キロ、１時間の“列車旅”だ。

専用コンテナに収められた積み荷はプラスチック製容器包装と焼却灰で、後者は北部の処理センター２カ所で一般ごみを焼却して生じたもの。到着後にプラは資源化処理施設へ、焼却灰は埋め立て処分場へと搬入される。２０２４年度の輸送量は計３万３８４４トンだった。

運行は浮島処理センターの開設に合わせ、１９９５年１０月６日に始まった。背景には人口の急増がある。当時、既に北部のごみ処理能力は逼迫（ひっぱく）し、市は９０年に「ごみ非常事態」を宣言。浮島の新設は切り札だったが、トラックで北部から運ぶとなると渋滞を招く懸念があった。そこで考案されたのが、貨物線網を生かした鉄道輸送だった。

３０年間にわたり、粗大ごみ、空き缶、ペットボトルなど多様なごみを運んできた。ただ、２０２４年４月に橘処理センター（高津区）が本格稼働を開始したことで、一般ごみとミックスペーパーの輸送が終了。輸送量は減少した。

市は４カ所ある処理センターを４０年周期で順次建て替える計画で、浮島も約１０年後に対象となる見通し。列車の存続が案じられるが、「建て替え中も焼却灰の埋め立て処分場やプラの処理施設は稼働するため、鉄道輸送は当面続きます」と市処理計画課。活躍はまだまだ見られそうだ。