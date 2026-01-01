二酸化炭素回収・液化装置が稼働、海南省の炭素貯留中核技術で進展―中国

海南自由貿易港のグリーン・低炭素発展においてこのほど、重要な技術的進展があった。海南省澄邁県に位置する中国石油南方油田の二酸化炭素回収・液化装置が順調に稼働を開始し、安定運転を実現している。中央テレビニュースが伝えた。

同装置は油田随伴ガスに含まれる二酸化炭素を高効率で回収・精製し、液化することに成功した。現在、1日当たりの液化二酸化炭素の生産量は100トンを突破している。炭素回収・利用・貯留（CCUS）の産業化が順調に推進される中、南方油田は炭素貯留の先端技術の探求を積極的に進めている。回収プロセスの継続的な最適化と立体的な監視体制の構築により、同プロジェクトは二酸化炭素の長期かつ安定した貯留を実現し、海南自由貿易港における安全で低炭素なエネルギーシステムの構築に信頼性の確かな保証を提供している。

中国石油南方石油探査開発の党委書記・王海生（ワン・ハイション）氏は、「パイロット実験ではこれまで累計36万トンの二酸化炭素を地下に貯留し、同時に原油・天然ガスを15万トン増産した。これは乗用車15万台分の1年間の炭素排出量を相殺する効果に相当する」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/YF）