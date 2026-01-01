NY株式31日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均　　　48118.37（-248.69　-0.51%）
ナスダック　　　23279.51（-139.57　-0.60%）
CME日経平均先物　50725（大証終比：+325　+0.64%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9931.38（-9.33　-0.09%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8149.50（-18.65　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.473（+0.025）
10年債　 　4.167（+0.045）
30年債　 　4.844（+0.037）
期待インフレ率　 　2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.855（0.000）
英　国　　4.479（-0.019）
カナダ　　3.433（+0.021）
豪　州　　4.741（-0.005）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.46（-0.49　-0.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4317.40（-68.90　-1.57%）

ビットコイン（ドル）
87305.88（-879.16　-1.00%）
（円建・参考値）
1368万4324円（-137800　-1.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ