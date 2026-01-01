ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２４８ドル安 シカゴ日経平均先物は５万７２５円
NY株式31日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均 48118.37（-248.69 -0.51%）
ナスダック 23279.51（-139.57 -0.60%）
CME日経平均先物 50725（大証終比：+325 +0.64%）
欧州株式31日終値
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.025）
10年債 4.167（+0.045）
30年債 4.844（+0.037）
期待インフレ率 2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（0.000）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.433（+0.021）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.46（-0.49 -0.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4317.40（-68.90 -1.57%）
ビットコイン（ドル）
87305.88（-879.16 -1.00%）
（円建・参考値）
1368万4324円（-137800 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
