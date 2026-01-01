¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÂçÊ¬Äáºê26Âç²ñ¤Ö¤ê16¶¯¡¡±¦¼ê¼ó¹üÀÞ¤Î²ÏÌî¼ç¾¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨È´¤±¤¿¡×
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡ÂçÊ¬Äáºê1¡½0ÆàÎÉ°é±Ñ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¥ª¥ê¥×¥ê¡Ë
¡¡ÂçÊ¬Äáºê¤¬MF»³²¼»çÑà¡Ê¤·¤ª¤¦¡á2Ç¯¡Ë¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢99Ç¯Âç²ñ°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¤Î16¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£29Æü¤Î½éÀï¤Ç±¦¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¹×¸¥¤·¤¿1¥á¡¼¥È¥ë86¤ÎMF²ÏÌîÊâÌ´¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨È´¤±¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¡¢²ÏÌî¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£±¦¼ê¼ó¤ÏÊñÂÓ¤Ç¸Ç¤á¤¿¾å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ãç´Ö¤Î½õ¤±¤Ê¤·¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¡£Éé½ý¤·¤¿29Æü¤ÎÌë¤ÏÄË¤ß¤ÇÌ²¤ì¤º¡¢ÍâÆü¤Î¿Ç»¡¤Ç¹üÀÞÈ½ÌÀ¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆàÎÉ°é±Ñ¤µ¤ó¤Î10ÈÖ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¡£7·î¤ËÆàÎÉ°é±Ñ3Ç¯À¸¤Î¿¹ÅèÂçàè¡Ê¤Ò¤í¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬Çò·ìÉÂ¤ÇµÞÀÂ¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÏÆÃÊÌ¤ËÇØÈÖ¹æ10¤ÇÅÐÏ¿¤¬µö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë¤Ï³Ø¹»¤Î¤¢¤ëÂçÊ¬»ÔÆâ¤Îº´²ì´Ø¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÉé½ý¤ÈµÕ¶¤¬½Å¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¡ÖÈïºÒÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¡¼¤ÇÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¡¢¤½¤·¤ÆÆàÎÉ°é±Ñ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂçÊ¬Äáºê¤Î¿Ê·â¤Ï¿·Ç¯¤ËÂ³¤¯¡£¡¡¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë