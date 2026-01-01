¡Ú¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡ÌðºîË§¿Í»Õ¡Û¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¡¡º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ã¥´Ô¡õ¹ñÆâG1¾¡¤Á¤òÌÜÉ¸¤Ë
¡¡¡ÈÀ¤³¦¤ÎYAHAGI¡É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÌðºîË§¿Í»Õ¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤ÎÊÆG1¡¦BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜÇÏ½éV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Îº£¸å¤äºä°æ¡¢¸ÅÀîÆà¤é±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Íºà°éÀ®Êý¿Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ½é¤Ë25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Ç¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡Ê11·î¤Î¡ËBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´Á³¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊJRA45¾¡¡Ë¡£³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£26Ç¯¤â¤½¤³¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É±¹¼ËÁ´ÂÎ¤Ç¡Ê¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½25Ç¯¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬³¤³°G12¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌðºî±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Ç4²ó¤·¤«¡Ê¶¥ÇÏ¤Ë¡ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë°ìÀï°ìÀï¤¬Á´ÎÏÅêµå¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½³¤³°¤ÎÄ¶°ìÎ®¤òÁê¼ê¤Ë¾ÃÌ×ÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î²óÉüÎÏ¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£»È¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð¥ì¡¼¥¹¤Ë»È¤¨¤¿¤è¡£25Ç¯¤ÎÁ°È¾¤ÏÃæÅì¤Î2Àï¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC3Ãå¡á¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÇ¢¸¡ºº¤Î¤¿¤á°Å¼¼¤Ë³ÖÎ¥¡Ë¡£Í¾·×¤Ë´Ö³Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½½©¤ÏÁ¥¶¶¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡Ê1Ãå¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¤·¤ÆÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ø¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡Ë²óÉüÎÏ¤â´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ÎÇÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î26Ç¯¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ï¡©
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÎÁ°È¾¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥µ¥¦¥¸C¡Ê2·î14Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¤·¤Æ¡¢¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î2Àï¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÆ£ÅÄ¿¸»á¡Ë¤È¤ÎÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´¤¯¤ÎÇò»æ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥µ¥¦¥¸C¤Ç¡Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤Í¡×
¡¡¡½¡½Ìðºî±¹¼Ë¤Ï³¤³°·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡£¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö7¡Á8Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡£Åö»þ¤âº£¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë±¹¼Ë¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¼Ò°÷¸¦½¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤äÇÏ¼ç¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤äÏÃ¤·Êý¤È¤«¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¸¦½¤¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¡Êºä°æ¡ËÎÜÀ±¤â¤ä¤Ã¤¿¤è¡£ÉáÃÊ¤Î±¹¼Ëºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¸¦½¤¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²¶¼«¿È¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤ª¶â¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤À¤±¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤è¤¯²¶¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸¦½¤¤ò´°¿ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê±¹¼Ë¤Ï¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î¸¦½¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¤ÎÌðºî±¹¼Ë¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºä°æ¡¢¸ÅÀîÆà¤ÎÄï»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¡¡¡ÖÎÜÀ±¤Ï¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¤Þ¤Àº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óµ»½ÑÌÌ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¿Í´ÖÅª¤ÊÂç¤¤µ¤ä¿¼¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¡£¡Ê¸ÅÀî¡ËÆàÊæ¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤È¤«¤¢¤¤¤Ä¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¨¤ëÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¶¥ÇÏ°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤¿¤á¤ËÎÜÀ±¤È2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤ÆBC¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤ËÌðºî»Õ¤Îº£¸å¤ÎÌîË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡È³®ÀûÌç¾Þ¡¢³®ÀûÌç¾Þ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¦½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ëÆü¤Þ¤Ç¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤È³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ã¥´Ô¤ÈÆüËÜ¤ÎG1¾¡¤Á¤òÌÜÉ¸¤Ë±¹¼ËÁ´ÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢ãºä°æ¤È¾ÞÁí¤Ê¤á¢äÌðºî»Õ¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÄ´¶µ»Õ½é¤ÎÊÆBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè69²ó´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤òÌðºî»Õ¤ÈÄï»Ò¤Îºä°æ¤¬¡¢¤Þ¤¿´ØÀ¾¶¥ÇÏµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ê²ÃÌÁ19¼Ò¡Ë¤Î¡Ö´ØÀ¾µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¾Þ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¶¥ÇÏµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ê16¼Ò¤Ç¹½À®¡Ë¤«¤é¡ÖÅìµþ¶¥ÇÏµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Ìðºî»Õ¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÇÏ¤¿¤Á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢26Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÌðºî¡¡Ë§¿Í¡Ê¤ä¤Ï¤®¡¦¤è¤·¤È¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢³«À®¹âÂ´¶È¸å¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉð¼Ô½¤¹Ô¡£84Ç¯¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç±¹Ì³°÷¡£Ä´¶µ½õ¼ê¤ò·Ð¤Æ04Ç¯¡¢14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄ´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£JRAÄÌ»»9564Àï941¾¡¡Ê½Å¾Þ¤Ï20Ç¯¤Î²´ÇÏ3´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç59¾¡¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤âºòÇ¯¤ÎÊÆBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎG1À©ÇÆ¤¬¤¢¤ë¡£