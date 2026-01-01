¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉµðÂç¤Ê¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Æ³¤¯¡È¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡ÉÇÐÍ¥
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÎä¹óÌµÈæ¤Ê¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¡£2020Ç¯¤È2021Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ë¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ－¶µ¾ì0－¡Ù¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢2ËÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤¬1·î1Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¡¢¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß¿·À¤Âå¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔÂç¡¡¡Ø¶µ¾ì¡Ù2Éôºî¤ÇÉÁ¤¯¡ÈºÆ²ñ¡É¤È¡ÈÄÃº²¡É
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÎ®¤ì¤ò´Ê·é¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡³Ø¹»¡£¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¤ÏÂè198´ü¤Î³ØÀ¸¡¢¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤Ç¤ÏÂè199´ü¤Çµ¯¤¤¿¤Ç¤¤´¤È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤ÆÂè200´ü¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ê±¿¤Ó¤«¤¿¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÉ÷´Ö¶µ¾ì¡É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»ö·ï¡¦ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡¢»ØÆ³¶µ´±¤Ç¤¢¤ëÉ÷´Ö¤¬¤½¤ì¤òÄÉµÚ¡£¡Ö·¯¤Ë¤Ï¤³¤³¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤ËÂà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢·Ù»¡´±¤ËÉÔÅ¬³Ê¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÉÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ÎÅö¤Æ¤é¤ì¤ë³ØÀ¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µ¯¤³¤¹»ö·ï¤äÌäÂê¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ÎÄ¹¼Ü¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤ì¤¬²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ÷´Ö¶µ¾ì¤«¤éÌµ»ö¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¡¢É÷´Ö¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æµ¡³£Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ë¡È²áµî¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¶á¤·¤¤ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤è¤ê¤âÁ°¤Î»þ´Ö¼´¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£É÷´Ö¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©·ÙËÜÉô¤Ç¿·¿Í·º»ö¤¿¤Á¤ËÈÈºáÁÜºº¤òÃ¡¤¹þ¤à¡È»ØÆ³´±¡É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿ÍÁ°¤Î·º»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÉ÷´ÖÆ»¾ì¡É¤ÇÁÜºº¤ò³Ø¤Ö·º»ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉ÷´Ö¤«¤éÅ¾Â°ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢»ØÆ³½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤à¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢É÷´Ö¤¬·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤ë――±¦ÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¯Ì£¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏ¢Â³À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌ¤ÍèÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤¤¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤È¡¢²áµî¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯É÷´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£°Æ¤ÎÄê¡¢²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤µ¤é¤Ë²áµî¤Ø¤ÈÁÌ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÆæ¤ò»Ä¤¹¡£É÷´Ö¤¬±¦ÌÜ¤È¡¢Éô²¼¤Î±óÌî¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¼º¤¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë½½ºê¡Ê¿¹»³Ì¤ÐÔ¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡ÖËå¤Ï¡¢¤É¤³¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¿·ºî2ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂè205´ü¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤È¡¢É÷´Ö¤È½½ºê¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êーÌÌ°Ê³°¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¥¹¥¿ー¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë³ØÀ¸Â¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¤Ï¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè199´ü¤Î³ØÀ¸¤Ç¤Ï»°±ºµ®Âç¤Èº´µ×´ÖÍ³°á¡¢½Å²¬Âçµ£¡£Æ±¤¸¤¯Âè200´ü¤Î³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¹â·îºÌÎÉ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¤Ê¤É¡£
¡¡Àè½Ò¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³Ø±à¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¶á¤¤¡£¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡È¶µ¤¨¤ëÂ¦¡É¤Î¿Í´Ö¤Î»ëÅÀ¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¶µ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¡É¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÊª¸ì¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ËÜºî¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÁªÊÌ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¶µ¼¼¡É¤¬ºî¤ê¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¿´Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¶µ¼¼¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤â¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨°ìÈÌÅª¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ï¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡Ê¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ¤¨»Ò¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ãÁ³¤È·ÝÎò¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦Î©¾ì¤Ë¤¤¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¿·³À·ë°á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ÇòÀÐËã°á¤âÁ³¤ê¡£¤¤¤ï¤Ð¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ËÀ¤¤Ë¤Ç¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·²Íº³äµò¤Î¡È¼ã¼ê¡É¤Î¤Ê¤«¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÈÃæ·ø¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ØÌç¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî2ºî¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢ÁÒÍªµ®¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢ÃæÂ¼Áó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£º£»þÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤Þ¤À¡È¥ªー¥ë¥¹¥¿ー´¶¡É¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï5～6Ç¯Á°¤Î¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢¼ç±éµé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê°ÂÄê³ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤äÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯°ì¿ÍÁ°¤Î·Ù»¡´±¤ò°é¤Æ¤ë¡ÈÉ÷´Ö¶µ¾ì¡É¤Ï¡¢°ì¿ÍÁ°¤ÎÇÐÍ¥¤ò°é¤Æ¤ë¡ÈÌÚÂ¼¶µ¾ì¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄÏÂÇÏ¡Ë