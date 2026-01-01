◇第104回全国高校サッカー選手権 流通経大柏3ー0米子北（2025年12月31日 フクアリ）

全国高校サッカー選手権2回戦16試合が行われ、大量57ゴールが生まれ、3選手がハットトリックを達成した。前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）との初戦を3―0で勝利。2年生ながらJクラブの注目を集めるMF古川蒼真が2得点と輝いた。神戸弘陵（兵庫）は車いすラグビー日本代表主将の透暢（ゆきのぶ）氏（45）を父に持つFW池壱樹（いつき、3年）が2ゴールを叩き込み、国見以来24大会ぶりの連覇を狙った前橋育英（群馬）を2―1で撃破した。

試合前から決めている。「最初はシュート」を打つと。だから古川に迷いはなかった。前半15分、GKのクリアの乱れを見逃さない。敵陣右サイドにこぼれてきたボールを、ダイレクトで右足一閃（いっせん）。鮮やかな弧を描き、ゴールに吸い込まれていった。「気持ち良くゴールに入って良かった。思い描いた通りです」。約40メートルのスーパーゴールに声を弾ませた。

6分後にはペナルティーエリア内に進入し、個人技で相手DFを翻弄（ほんろう）。再び右足でゴールネットを揺らし、勝負の流れを完全に引き寄せた。「夢の舞台で良いスタートを切れて良かった」。4人のプロ内定者や年代別代表を擁するタレント軍団の中で、2年生の古川が主役の座を奪った。

既に複数のJクラブから熱視線を送られる有望株は「FWとキーパー以外は全部できる」という超万能タイプ。ピカイチの技術と球際の強さを備え、この日は右サイドバックと右MFでプレーした。元Jリーガーの山根巌コーチにはシュートの意識を叩き込まれ、DFだった中学時代から素質が開花。「悩むのではなく打つ」という教えを大舞台でも実践した。

1年生ながら登録メンバー入りした前回大会は、決勝で前橋育英にPK戦の末に敗れた。「去年の先輩たちが国立に忘れ物を置いていった。自分はまだ2年生ですけど、中心選手として点をどんどん決めていけたら」。目指すは07年度以来の日本一。伸び盛りの2年生が、その旗頭になる。

◇古川 蒼真（ふるかわ・そうま）2008年（平20）6月8日生まれ、札幌市出身の17歳。年中でサッカーを始め、中学3年時に強豪のFC多摩で日本クラブユース選手権（U―15）優勝。憧れの選手はFC多摩出身の大関友翔（川崎F）。趣味はサウナ。1メートル73、64キロ。利き足は右。