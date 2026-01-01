3月のWBCに2大会連続での出場が濃厚なDeNA・牧が、新春の誓いだ。「2人、選ばれましたよね。映像も見ました。強烈。言葉にできないフォームで投げてくる。引いたら負ける。力負けしないようにしたい」と米国代表入りを表明したサイ・ヤング両腕撃ちを掲げた。

タイガースの左腕スクバルと、パイレーツの若き剛腕スキーンズだ。

打倒・侍を目指し、着々と最強布陣を形成。「空振りしても立ち向かっていく。当たらないことには始まらない。対策も立てる」と連覇に向けて、好投手撃破に貢献する。

≪米国は歴代最強チーム サイ・ヤング賞に50発トリオら…≫前回大会の決勝で日本に敗れた米国は、歴代最強チームで2大会ぶりの世界一を目指す。タイガースの左腕スクバル、パイレーツの剛腕スキーンズの昨季両リーグのサイ・ヤング賞投手が出場表明。野手は主将のヤンキース・ジャッジ、マリナーズ・ローリー、ナ・リーグ2冠のフィリーズ・シュワバーの50発トリオら強打者がずらりと並ぶ。スキーンズが「最高中の最高が集まる。これ以上の米国代表はない」と言う最強軍団。連覇を狙う日本にとって最大の脅威となりそうだ。