¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡4Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤Ø¡ÖÀï¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¡¡WÇÕÍ¥¾¡¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÇÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡×
¡¡6·î11Æü³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½»Ë¾å½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³»Ø´ø¤È¤Ê¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¡¢Âè2¼¡À¯¸¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÌÚËÜ¡¡¿·Ìé¡Ë
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹WÇÕ¤¬È¾Ç¯¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢50Ç¯¤¬Í¥¾¡¤ÎËÜÌ¿¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ï¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÇÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯·Á¡£ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤ÏWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡È¾¡¡É¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£²ó¤¬¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ê¤éÁ°²ó22Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¼Â¤ÏÁ°²ó¤âÆ±¤¸¡£Í¥¾¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢2ÀïÌÜ¡Ê¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¡Ë¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¸ß¤¤¤òÀ¸¤«¤·¹ç¤¦Ç½ÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¾ïÏ¢ÁÈ¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆâÊ¶¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¹ñ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¡©
¡¡¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¦»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤Ù¤¡£º£¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê92Ç¯5·î31Æü¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ë¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤ÜÍèÆü¤·¡¢±À¤Î¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡È¤¢¤ì¤Ã¡¢¤ä¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¸·¤·¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î½éÀï¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡¡Ö½éÀï¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½éÀï¤Î·ë²Ì¤Ç¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î3»î¹ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î5»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÀï¤¤¤¿¤¤¡£Àª¤¤¤È¤«¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¡ª¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¸å¤ÎÂè2¼¡À¯¸¢¤ÇÌ¾ÇÈ¡¢Á°ÅÄ¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¸ú²Ì¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·¿¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ú¤¤¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æþ¤ë·ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³Æ¥³¡¼¥Á¤¬¥°¥¤¥°¥¤ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡È³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï»þ¡¹¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ë¡£¡Ê½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤Î24Ç¯¡Ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î»þ¤â¡¢·ö¡¹Óï¡¹¡Ê¤±¤ó¤±¤ó¤´¤¦¤´¤¦¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Î½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Ê·°Ïµ¤¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¼ÂºÝ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡½¡½WÇÕ¤ò2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»Ø´ø¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½»Ë¾å½é¡£¥³¡¼¥Á»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÀï¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤È¸Ø¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾ì½ê¡£¹ñ²Î¤ò²Î¤¦»þ¤Ë¡È¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤½Ð¤ë¡£¡ÊºòÇ¯12·î¤ÎÃêÁª²ñ¸å¤Ë¡Ë·è¾¡²ñ¾ì¤Î¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥¢¥á¥Õ¥È»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å·Á³¼Ç¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×