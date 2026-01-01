大相撲の大関・琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝が３１日、千葉・松戸市の部屋で、２０２５年最後の稽古を行った。横綱昇進を目指した初場所で負け越し、右膝を負傷するなど苦しんだ１年を総括。２６年の巻き返しへ「向き合うべきは自分の相撲」と覚悟を口にした。

大みそかでも琴桜は普段と変わらず、精力的に体を動かした。同じ相手と相撲を取る三番稽古では、２５年９月の秋場所で痛めた右膝の状態を確かめながら、部屋の幕内・琴勝峰（２６）、十両・琴栄峰（２２）を指名して計６番。「いろいろ自分の中で試しながら。しっかり場所に合わせていければ」と話した。稽古後は部屋の力士全員で土俵を囲み、最後は自身の一本締めの音頭で、２０２５年を締めた。年の瀬を感じる瞬間を問われると「世間的には年末でも、相撲取りに（年末年始）はない」と、浮かれた様子はなかった。

２０２５年は苦しい１年だった。１月の初場所では綱取りに挑むも５勝１０敗で負け越し。９月の秋場所では１３日目の取組で右膝を負傷して途中休場、場所後の１０月に行われたロンドン公演にも参加できなかった。「いろいろなことがあった。これも経験。やるべきことを常にやり続けることだけを考えた」と１年を総括。「良いこともあれば悪いことある。それをあとは悪いことと思うか。弾みになれば良いと思う」と、苦い経験を２６年以降の糧にする。

２５年は初場所時点で同じ大関だった豊昇龍（２６）＝立浪＝と大の里（２５）＝二所ノ関＝が横綱に昇進し、先を越される形に。さらに九州場所後には安青錦（２１）＝安治川＝が大関昇進を果たし、新しい力も台頭してきた。それでも「人は人、気にしない。誰が上がろうが下がろうが、向き合うのは自分。全部自分のためにやる。勝負に相手がいるだけで、人は関係ない」と、己と向き合っていく覚悟を口にした。昨年暮れの２５日と２６日は父で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）の地元・山形を訪問し、ファンと交流し英気を養った。初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて「目標は変わらない。やるべきことをしっかりとやって、そこに向かっていけるようにやっていくだけ」と言葉に力を込めた。（大西 健太）

◆２０２５年の琴桜 綱取りだった１月の初場所で負け越し。３月の春場所から３場所連続で８勝７敗。秋場所は１３日目の取組で負傷し、「右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷」で１４日目から途中休場。１０月中旬のロンドン公演も休場した。出場が危ぶまれた九州場所は再生医療などで間に合わせ、８勝７敗で勝ち越した。