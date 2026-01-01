「全国高校サッカー選手権・２回戦、神戸弘陵２−１前橋育英」（３１日、浦和駒場スタジアム）

１６試合が行われ、神戸弘陵（兵庫）が前回王者の前橋育英（群馬）を２−１で破り、３回戦に進出した。高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ日高元（３年）の３得点などで東海学園（愛知）に６−０で大勝。堀越（東京Ａ）は宇治山田商（三重）を９−０で圧倒した。興国（大阪）は浜松開誠館（静岡）とのＰＫ戦を制した。大津（熊本）は優勝４度の青森山田（青森）に２−０で快勝。前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）を３−０で下した。聖和学園（宮城）、東福岡（福岡）などもベスト１６入りした。

えんじ色の背番号１０が、連覇を狙った前回王者を２発で沈めた。終盤の怒濤（どとう）の反撃をしのぎ切り、ベンチから勝利の瞬間を見届けた神戸弘陵のＦＷ池壱樹（３年）は、王者打破に「めちゃめちゃ気持ちいい」と破顔。尊敬する車いすラグビー日本代表で昨夏のパリ・パラリンピック金メダリストの父・透暢（ゆきのぶ）さんが駆けつけた中、成長した姿を見せた。

前半１５分、セットプレーからのこぼれ球に右足を振り抜いて先制弾。同４０分には左サイドから仕掛け、ゴール左に決めた。試合前、父から「勝つためには３点いる。おまえが決めろ」と激励。ノルマには届かなかったが「２点決めて勝利に導くことができて良かった」とうなずいた。

透暢さんは１９歳の時に交通事故に遭い、左足を切断。困難からはい上がる父の姿を見てきた息子は、自然と影響された。地道な筋トレ・食トレを続け、体重は入学時から１０キロ増加。ラグビー選手のような、簡単に当たり負けしないフィジカルを手にした。谷純一監督も「かなり線が細い選手だったが、チームを勝たせられる選手に成長した」と目を細めた。

強心臓が武器だ。相手は前回優勝時のスタメン５人が並んだが「同じ高校生。全然ビビることない」と一歩も引かず。兵庫県予選では準々決勝、決勝で決勝ゴール。結果から来る自信が、この日放った２本のシュートがともにネットを揺らしたように決定力の高さにつながっている。

強敵を撃破したが、チームは浮足立っていない。池は「自分たちの目標は優勝。毎試合必ず１点取る」と力強く話す。以前、父の金メダルを首から下げたことがある。今度は自分が父にかけられるよう、頂点を目指す。

◇池 壱樹（いけ・いつき）２００７年７月３１日、高知県出身。ＪＦＡアカデミー福島を経て、神戸弘陵高に進学。車いすラグビー日本代表主将で、２０２４年のパリ・パラリンピック金メダリストの透暢（ゆきのぶ）を父に持つ。目標の選手はイングランド代表のＭＦグリーリッシュ（エバートン）。１７２センチ、６４キロ。