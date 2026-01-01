「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）

女子スーパーアトム級（４９・０キロ）選手権試合が行われ、王者・伊澤星花（２８）＝Ｒｏｙｓ ＧＹＭ／ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が２回１分５８秒、フロントチョークで挑戦者のＲＥＮＡ（３４）＝シーザージム＝に一本勝ちし、防衛に成功した。激しい舌戦を繰り広げ、注目を集めた試合で新旧交代を印象づけた。

因縁の相手を泣かせた。流れるようなグラウンドから、最後はギロチンチョークでタップを奪った。伊澤の笑顔がはじけた。号泣しながら引き揚げるＲＥＮＡを尻目にリングで「女子格闘技はつまらないとか、トイレ休憩と言われて悔しかった。ＲＥＮＡ選手で今回は盛り上がったけれど、女子格闘技はこれからが全盛期です」と宣言した。

１回序盤にＲＥＮＡの左フックでダウンした。ヒヤリとしたが蹴り上げ、猪木アリ状態で追撃を耐え、後半にテイクダウンに成功。マウントポジションから後ろを取り、バックチョークで一本寸前に追い込んだ。２回は早々に組み倒し、あとはグラウンドで独壇場。無傷１８連勝に伸ばした。

戦前からＲＥＮＡと激しい舌戦を展開。前日計量では握手を求められ拒否。勝利後は何か声をかけたが「覚えていない」と苦笑い。今後の関係については、ＲＥＮＡを「まだ本心を見せていない」と指摘して「話し合ってから、仲良くなれるか、仲が悪いままなのか分からない」と語った。

ただ、舌戦を通じて女子戦がかつてなく盛り上がったのは事実。「今までの相手で一番パンチが重い」と認めつつ「女子格闘技を盛り上げてくれたリスペクトはあるけど、もっと盛り上げたい気持ちもある。リスペクトと、負けないぞという気持ちがぶつかりあっている」と複雑な心境を語った。

ただ、誰よりも努力し、後進の育成にも力を入れてきた自負がある。他の選手に向けて「もっと頑張ってほしい。自分が強すぎることが、何か悪いことみたいになっている。自分に追いついてこいよ」と猛ゲキを飛ばしていた。