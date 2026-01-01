「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）

ＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝がバンタム級初戦に臨み、１１位のマイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝に４回２分４２秒ＫＯで圧勝。日本男子初の５階級制覇を目指し、５月に東京ドームでＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦を熱望した。セミファイナルではＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が、７位のイバン・バルデラス（２４）＝メキシコ＝に２回２７秒ＫＯ勝ち。日本最速タイとなる５戦目での世界王座獲得に前進した。

再起したレジェンドが気炎を上げた。井岡は鮮烈なＫＯ勝利を飾った後のリング上で「できれば井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい。５月に井上尚弥選手と中谷潤人選手が東京ドームで試合をすると聞いているので、そこで僕たちも盛り上げられたら」と、超ビッグマッチと同舞台での挑戦を電撃表明した。

年末の顔は健在だった。７カ月ぶりの再起戦となった井岡は１３度目の大みそか決戦でバンタム級初戦に臨み、１回から左ジャブでペースをつかむと、２回には鋭い左ボディーを突き刺してダウンを奪取。４回に再び強烈な左ボディーをたたみかけてダウンを奪い、相手の戦意を完全に折った。

５月にマルティネス（アルゼンチン）との雪辱戦に敗れてプロ初の連敗を喫したが、５階級制覇という目標を掲げてバンタム級転向を決断。「自分の志、目指しているものがあれば年齢は関係ないと証明したい」。パワーアップした姿を示し、２３年の大みそか以来、丸２年ぶりの白星を挙げた。

リングサイドで井上拓真、ＷＢＡ王者の堤聖也（角海老宝石）も観戦に訪れた。井岡は「自信がなければ呼びかけない。拓真選手でも堤選手でも、自分が勝てる自信があるので（バンタム級に）挑戦している」と言葉に力を込めた。

現役生活が終盤に差しかかる中、キャリア最大級のビッグチャンスが訪れている。「現実的に僕が東京ドームで試合を組んでくださいと言っても実現できないと思うが、井上選手と中谷選手がやる中で実現しやすいかなと。東京ドームで（５階級制覇を）決められたら最高」。衰え知らずの３６歳が、ボクシング界のど真ん中に立ったままビッグイヤーを迎えた。

◇井岡 一翔（いおか・かずと）１９８９年３月２４日、大阪府堺市出身。叔父は元２階級世界王者の井岡弘樹氏。中学１年でボクシングを始め、興国高で高校６冠。東農大を中退し、２００９年４月にプロデビュー。１１年２月にＷＢＣ世界ミニマム級王座獲得。ライトフライ級、フライ級でも世界王座を獲得。１７年末に引退表明したが、翌年復帰。１９年６月にＷＢＯ世界スーパーフライ級王座に就き、日本男子初の世界４階級制覇を達成した。身長１６５センチ。右ボクサーファイター。