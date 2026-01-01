大谷翔平の17番を纏って――SNS総フォロワー2600万人超のハリウッド女優が観戦　敗戦の第4戦で生まれた“話題”【ドジャース回顧録 vol.16】

大谷翔平のユニホームを羽織ってワールドシリーズ第4戦を観戦したスウィーニー(C)Getty Images

2025年のワールドシリーズ第4戦。ドジャースがブルージェイズ相手に、本拠地で痛い黒星を喫した中、スタンドには、大谷翔平のユニホームを身にまとった若きハリウッド女優の姿があった。勝敗とは別に注目を集めた。

【動画】大谷翔平のユニホームを羽織って球場に入るスウィーニーを見る

現地時間10月28日、本拠地ドジャースタジアムで行われたワールドシリーズ第4戦でブルージェイズに2-6で敗れた。これで2勝2敗のタイ。決着は敵地トロントでの第6戦以降に持ち越されることになった。また、「1番・投手兼DH」で先発した大谷翔平は、シリーズ初登板で6回0/3を投げ4失点。打撃も無安打と、悔しさが残った。

観客席にはSNS総フォロワー数2600万人超を誇る米国の人気女優シドニー・スウィーニーの姿があった。MLB公式インスタグラムは、スウィーニーが大谷の背番号17のユニホームを羽織り、サングラスとデニムのショートパンツというラフな装いで球場入りする様子を動画で紹介。背中の「17」が印象的に映し出されていた。

スウィーニー本人もインスタグラムのストーリーズで自撮りやグラウンドの様子を投稿。「ドジャードッグを2本だけ」と書き添え、球場の名物グルメを豪快に頬張るカットも公開した。