「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が、同級４位のイバン・バルデラス（２４）＝メキシコ＝に２回２７秒ＫＯ勝ちして、プロデビューから４戦目で挑戦権を獲得した。５戦目で世界王座を獲得すれば、２０１５年にＷＢＯ世界ミニマム級王座に就いた田中恒成と並び、日本最速記録となる。メインのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦では同級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、４回ＫＯで同級１１位のマイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝に完勝した。

吉良が衝撃的なＫＯ劇で世界にアピールした。初回から至近距離での戦いとなったが、２回早々の右カウンターが完璧に相手の顎をとらえ、１０カウントを聞かせた。わずか２０７秒で勝負を決めたホープは「ホッとしてます」と汗を拭い、「（ＫＯを）狙っていなかったから倒せた。前回は１回で倒そうと狙いすぎて判定になったが、しっかり組み立てていけば倒せると体現できた」と会心の内容にうなずいた。

４連勝で挑戦権を獲得し、史上最速タイでの世界王座奪取にも王手。「（最速を）最初は意識していたが、世界王者になりたいのが一番大きいので、最速記録というよりもベルトがほしい。自分に足りないのは自信だったので、今回それが１ミリでもついたかな。キャリアは浅いが、来年には必ず世界王者になっていると思う」。勝負の２０２６年へ決意を込めた。