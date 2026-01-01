３年ぶりのＶ奪回に燃えるオリックス・岸田護監督（４４）が新年開始の１日、昨季日本一に輝いた“天敵”ソフトバンクへのリベンジを誓った。

「世間では（Ｖ本命は）ソフトバンクと当然思っているでしょうし、どの球団も打倒ソフトバンクで臨んでいく。ウチも置いていかれないよう、やっていかないといけない」。チームは昨季３位と健闘したものの、肝心のＶ争いには脱落。これもソフトバンクに７勝１６敗２分けとカモにされまくったのが原因だ。パ２位の日本ハムとは互角、他３球団には勝ち越しているのに、ソフトバンクには一昨年も６勝１８敗１分け…と２年続けて痛い目に合わされているからバツが悪い。

それでも光は見えている。昨季９月２０〜２３日の敵地での試合で４連勝とやり返してシーズンでの対戦を終えている。不振続きだった中継ぎの山崎が２試合連続の無死満塁斬りで復活するなど「４試合全部、１点差の接戦で取れたのが大きかったし、勝ってウチが乗っていけた。要所要所で皆が仕事をしてくれた」と指揮官は振り返る。

上沢ら苦手投手を擁するソフトバンクを攻略するのは容易ではないが、このままでは終われない。