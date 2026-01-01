▼エアファンディタ 栗東坂路4F54秒9〜1F12秒7（池添師）先週にジョッキー（藤岡）が乗ってしっかり動かしたので今日はサラッと。これで十分です。

▼ガイアメンテ 栗東CWコース6F83秒9〜1F11秒2（北村助手）よく動けていた。前走が強かったし京都も相性がいいので。

▼キョウエイブリッサ 美浦坂路4F54秒4〜1F12秒0（武市師）1回叩いて出来はいい。ハンデ55キロもいいんじゃないか。あとは開幕週がどうかですね。

▼クルゼイロドスル 栗東坂路4F54秒5〜1F12秒9（高橋義師）ここを目標にうまく調整できています。順調にきていますよ。

▼コレペティトール 栗東坂路4F54秒5〜1F12秒6（中竹師）満足のいく動き。真っすぐに走れていた。障害を使った効果で精神的にしっかりしてきた。

▼ショウナンアデイブ 栗東坂路4F55秒5〜1F12秒9（高野師）具合はめっちゃいいです。しまいのアクションが物足りないので距離を縮めてみます。

▼シンフォーエバー 栗東坂路4F51秒6〜1F14秒5（清水助手）ちょっとテンからコントロールが利かないところがありましたが、日曜は折り合えていたので。どこまで絞れるか。

▼ファーヴェント 栗東坂路4F54秒1〜1F12秒6（藤原師）時計は予定通り。状態は維持できている。前走も内容は悪くなかった。

▼ブエナオンダ 栗東坂路4F54秒0〜1F12秒7（北村助手）やれば時計は出るしね。オープンで上位争いをしているし、重賞でもいい走りをしてほしい。

▼ホウオウラスカーズ 美浦坂路4F54秒2〜1F12秒4（高木師）中1週になるけど問題ない。しっかり脚を使ってくれるので、誰かが引っ張ってくれれば。

▼マサノカナリア 栗東坂路4F55秒7〜1F12秒5（松若）順調にきています。先週もビッシリやっているし、今日の動きも良かったですね。（休み明けでも）動けると思います。

▼マテンロウオリオン 栗東CWコース6F86秒3〜1F11秒2（昆助手）先週にビッシリやったから今日はしまいだけ。衰えている感じはないですし、ここ目標に仕上げてきました。

▼ヤマニンサンパ 栗東坂路4F56秒9〜1F12秒5（斉藤崇師）先週からしまいの動きが物足りないです。ブリンカーを着用して変わればいいですね。

▼ヤンキーバローズ 栗東坂路4F53秒1〜1F12秒6（上村師）長休明けの前走は折り合いを気にして乗り難しい面が出ていた。2走目でもう少し動けそう。いい位置を取れれば。

▼ラケマーダ 栗東CWコース6F87秒3〜1F12秒2（千田師）いつも通りフワッと。ここ最近はそこまで負けていないし、乗り難しいところはあるけど力はありますからね。