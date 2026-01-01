▼ウエストナウ 栗東坂路4F54秒2〜1F12秒4（佐々木師）馬混みに入ってムチを入れたけどいい反応。キュッと動いてくれた。

▼カネラフィーナ 美浦W5F66秒8〜1F11秒8（手塚久師）時計は予定通り。順調に来ているし、いい状態で送り出せると思います。

▼カラマティアノス 美浦W5F71秒0〜1F11秒6（奥村武師）時計はかかったけど、その分しまいはしっかり走れていた。だんだんパワーがついてきている。

▼グランディア 栗東CWコース5F68秒2〜1F11秒2（福永助手）間隔が詰まっているのでしまい重点。ダメージが残った様子もなく順調にきています。

▼ケイアイセナ 栗東坂路4F50秒8〜1F12秒1（平田師）時計は想定の範囲内。脚元が丈夫じゃなくて、そんなにレースを使えていない。だから7歳でも若いよ。この中間も結果的にいい休みになったかな。

▼シリウスコルト 美浦W5F68秒5〜1F11秒7（田中勝師）引き続き順調。中山2000メートルは、いい走りをしている舞台。チャンスはあると思う。

▼ピースワンデュック 美浦W5F68秒2〜1F12秒2（大竹師）間隔が詰まっているので、直前は流す程度。相手うんぬんよりも、自分がペースを崩さず走れれば。

▼フクノブルーレイク 美浦W5F68秒5〜1F11秒6（竹内師）前走は取りたい位置を取れず、消化不良だった。ゲートを出て、ある程度の位置を取れれば。

▼ブランデーロック 美浦W5F65秒2〜1F11秒5（青木師）今年の中でも体調は凄く良い方。軽いハンデ（51キロ）で一発を狙う。

▼マイネルオーシャン 美浦W5F71秒7〜1F12秒4（鹿戸師）レース間隔も短いので調整程度。集中して走れれば。

▼マイネルモーント 美浦W5F68秒3〜1F12秒2（高木師）順調に来ている。相性のいい中山で、しぶとさを生かせれば。

▼リカンカブール 栗東坂路4F55秒9〜1F12秒8（田中克師）指示通りの内容で良かったですよ。前走はもったいない競馬。頑張ってほしいです。

▼リフレーミング 栗東CWコース6F88秒4〜1F11秒3（藤野師）注文通り。しまい2Fだけビシッとやって気合も乗っていた。（右前脚ハ行で競走中止となった）前走の影響もなく調教できていますよ。